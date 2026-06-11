Prepare o casaco: Defesa Civil alerta para manhãs de até 12°C em BH

Os moradores de Belo Horizonte devem preparar os agasalhos para os próximos dias. A Defesa Civil Municipal emitiu nesta sexta-feira (11/6), um alerta de baixa temperatura devido à atuação de uma frente fria que provoca queda nos termômetros, principalmente durante as primeiras horas da manhã.

Segundo o órgão, a temperatura mínima pode chegar a 12°C na capital mineira. O alerta é válido até a próxima terça-feira (16/6), período em que o frio deve ser mais intenso no início do dia.

Diante das condições climáticas, a Defesa Civil recomenda alguns cuidados para preservar a saúde e o bem-estar da população. Entre as orientações está a ingestão frequente de líquidos para manter o corpo hidratado, mesmo em dias mais frios.

O órgão também alerta para evitar banhos com água muito quente, já que eles podem aumentar o ressecamento da pele. Caso necessário, a recomendação é utilizar hidratantes para reduzir os efeitos provocados pelas baixas temperaturas.

Para quem pratica exercícios físicos ao ar livre ou em academias, a orientação é utilizar agasalhos adequados durante as atividades. Em locais fechados e com grande circulação de pessoas, a Defesa Civil reforça a importância de manter janelas abertas para garantir a ventilação dos ambientes e reduzir a propagação de doenças respiratórias comuns nesta época do ano.

Pessoas que apresentarem sintomas ou problemas respiratórios devem procurar atendimento especializado.

Como receber os alertas

A população pode acompanhar os avisos e recomendações da Defesa Civil por diferentes canais. Um deles é o canal público da instituição no WhatsApp, que divulga informações sobre chuvas fortes, vendavais, alagamentos, deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos.

Também é possível receber alertas gratuitos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da residência para o número 40199. Em seguida, o sistema envia uma confirmação da inscrição.

Os comunicados também são divulgados pelas redes sociais da Defesa Civil e pelo canal público no Telegram, permitindo que os moradores acompanhem atualizações em tempo real sobre as condições climáticas na cidade.



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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima