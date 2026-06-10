5 chás e receitas caseiras que ajudam a aliviar o nariz entupido

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Especialmente em períodos de transição climática ou durante surtos sazonais de gripes e resfriados, o nariz entupido pode atrapalhar o sono, o trabalho e até o humor. A boa notícia é que soluções simples e acessíveis, preparadas com ingredientes que você provavelmente já tem em casa, podem oferecer alívio rápido para a congestão nasal. Manter o corpo hidratado e usar o vapor a seu favor são os primeiros passos para respirar melhor.

Essas receitas caseiras ajudam a fluidificar o muco e a acalmar a irritação nas vias respiratórias. Veja como preparar cinco opções eficazes para combater o desconforto.

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Chá de gengibre com limão e mel

O gengibre possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam a reduzir o inchaço nas passagens nasais. Combinado com o limão, rico em vitamina C, e o mel, que acalma a garganta, torna-se um poderoso aliado contra os sintomas de gripes e resfriados.

Para preparar, ferva uma xícara de água com uma rodela de gengibre por cerca de cinco minutos. Desligue o fogo, coe e adicione o suco de meio limão e uma colher de chá de mel. Beba ainda morno.

Inalação com vapor de eucalipto

A inalação de vapor é uma das formas mais diretas de desobstruir o nariz. O eucalipto contém 1,8-cineol (eucaliptol), uma substância com efeito expectorante e antisséptico, que ajuda a limpar as vias aéreas. Esta receita não deve ser ingerida.

Ferva um litro de água e transfira para uma bacia. Adicione um punhado de folhas de eucalipto ou de três a cinco gotas de óleo essencial. Cubra a cabeça com uma toalha, posicione o rosto sobre a bacia a uma distância segura, mantendo pelo menos 30 centímetros de distância para evitar queimaduras, e inale o vapor por dez minutos.

Contraindicações: esta técnica não é recomendada para crianças menores de 12 anos, pessoas com asma ou hipersensibilidade ao eucalipto. Em caso de desconforto, interrompa imediatamente.

Chá de hortelã

A hortelã é conhecida por conter mentol. O mentol presente na hortelã ativa receptores de frio na mucosa nasal, proporcionando sensação imediata de alívio e facilitação da respiração. O chá quente também contribui para a hidratação e o relaxamento.

A preparação é simples: coloque um punhado de folhas frescas de hortelã em uma xícara e despeje água fervente por cima. Deixe em infusão por cinco a sete minutos, coe e beba em seguida.

Solução salina caseira

Lavar as narinas com uma solução salina ajuda a remover o excesso de muco e alérgenos, além de hidratar a mucosa. É uma forma mecânica e eficaz de limpar o nariz.

Misture meia colher de chá de sal sem iodo em um copo (240 ml) de água morna (temperatura corporal, cerca de 37°C) previamente fervida e resfriada. Use um conta-gotas ou um irrigador nasal para aplicar a solução em cada narina, inclinando a cabeça para o lado oposto. Prepare a solução na hora do uso e descarte qualquer sobra após 24 horas.

Chá de camomila

A camomila possui propriedades anti-inflamatórias e relaxantes. Embora não atue diretamente no descongestionamento nasal, ajuda indiretamente ao promover o relaxamento e melhorar a qualidade do sono, fator fundamental para a recuperação.

Prepare a infusão adicionando uma colher de sopa de flores de camomila a uma xícara de água fervente. Tampe e aguarde dez minutos antes de coar e consumir, de preferência antes de dormir.

Quando procurar atendimento médico

Embora esses remédios caseiros sejam seguros e eficazes para alívio temporário, é importante procurar um médico se o nariz entupido persistir por mais de 10 dias, vier acompanhado de febre alta (acima de 38,5°C), dor facial intensa, sangramento nasal frequente ou secreção esverdeada e espessa. Esses sintomas podem indicar infecções que requerem tratamento específico.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.