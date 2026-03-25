Catarro na garganta: 5 chás e remédios caseiros para aliviar o sintoma

A sensação de pigarro ou catarro preso na garganta é um incômodo comum, especialmente com as mudanças de temperatura que favorecem gripes e resfriados. Esse sintoma, que pode persistir por dias, nada mais é do que uma resposta do corpo para eliminar agentes invasores das vias respiratórias. Felizmente, soluções caseiras e naturais podem ajudar a fluidificar o muco e aliviar o desconforto.

Antes de recorrer a medicamentos, algumas receitas simples preparadas em casa oferecem alívio eficaz. Ingredientes com propriedades anti-inflamatórias, expectorantes e antibacterianas são excelentes aliados para limpar a garganta e facilitar a respiração. A hidratação também é fundamental, pois beber bastante líquido ajuda a afinar o catarro, facilitando sua eliminação.

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Chás e soluções caseiras para o catarro

Confira cinco opções práticas e eficazes que podem ser preparadas em casa para combater o catarro na garganta e promover o bem-estar de forma natural.

1. Chá de gengibre com limão

O gengibre possui uma forte ação anti-inflamatória e expectorante que auxilia na limpeza das vias aéreas. O limão, rico em vitamina C, fortalece o sistema imunológico. Para preparar, basta ferver uma xícara de água com um pedaço de gengibre fresco ralado. Depois, coe e adicione o suco de meio limão.

2. Mel puro ou em bebidas quentes

O mel é conhecido por suas propriedades antibacterianas e por sua capacidade de acalmar a garganta irritada. Ingerir uma colher de sopa de mel puro, duas a três vezes ao dia, pode ajudar a fluidificar o muco e aliviar a tosse que pode acompanhar o pigarro. Ele também pode ser adicionado a qualquer chá morno para potencializar o efeito. Atenção: O mel não é recomendado para crianças menores de um ano.

3. Gargarejo com água morna e sal

Essa é uma das soluções mais tradicionais e eficientes. A solução salina ajuda a aliviar a irritação local e a limpar a garganta, enquanto a água morna conforta a região. Dissolva meia colher de chá de sal em um copo de água morna e faça gargarejos por cerca de 30 segundos, repetindo o processo algumas vezes ao dia.

4. Inalação de vapor com eucalipto

O vapor de água ajuda a umedecer e a soltar o muco preso nas vias respiratórias. Adicionar folhas de eucalipto ou algumas gotas de seu óleo essencial potencializa o efeito, pois a planta tem ação descongestionante. Ferva a água, coloque-a em uma bacia e respire o vapor, cobrindo a cabeça com uma toalha. Mantenha uma distância segura para não se queimar e faça a inalação por 5 a 10 minutos.

5. Chá de hortelã

A hortelã contém mentol, um composto que age como um descongestionante natural. Ele ajuda a afinar o muco, tornando-o mais fácil de ser expelido, e alivia a congestão. Prepare o chá fervendo algumas folhas frescas de hortelã em água por cerca de cinco minutos. Coe e beba ainda morno para um alívio imediato.

Quando procurar um médico?

Embora esses remédios caseiros possam oferecer alívio, é importante procurar um médico se o catarro persistir por mais de uma semana, vier acompanhado de febre alta, falta de ar, dor no peito ou se o muco apresentar coloração esverdeada ou amarelada, pois pode ser sinal de uma infecção.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.