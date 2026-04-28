3 receitas de xaropes caseiros e naturais para aliviar a tosse
Com ingredientes como mel, gengibre e limão, é possível preparar em casa opções seguras para aliviar o sintoma; veja o passo a passo das receitas
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Com a recente suspensão de xaropes à base de clobutinol pela Anvisa, muitas pessoas buscam alternativas seguras para aliviar a tosse. Ingredientes naturais, como mel, gengibre e limão, podem ser grandes aliados no preparo de soluções caseiras que ajudam a acalmar a garganta e a reduzir o desconforto.
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Essas receitas são simples, utilizam itens fáceis de encontrar e oferecem um alívio temporário para sintomas leves. Preparar o próprio xarope em casa é uma forma de controlar os ingredientes e evitar substâncias que possam causar efeitos colaterais indesejados. Confira três opções fáceis de fazer.
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Xarope de mel e limão
O mel é conhecido por suas propriedades calmantes e antibacterianas, enquanto o limão é rico em vitamina C, que fortalece o sistema imunológico. A combinação dos dois cria um xarope clássico e eficaz para suavizar a irritação na garganta.
Ingredientes:
3 colheres de sopa de mel
Suco de 1 limão
Modo de preparo: misture bem os dois ingredientes em um recipiente de vidro até obter uma consistência homogênea. Para facilitar o consumo, o xarope pode ser diluído em um pouco de água morna. A recomendação é tomar uma colher de chá de duas a três vezes ao dia. Guarde na geladeira por até uma semana. Lembre-se que o mel não é indicado para crianças menores de um ano de idade.
Xarope de gengibre com abacaxi
O gengibre possui ação anti-inflamatória que ajuda a reduzir a inflamação das vias respiratórias. Já o abacaxi contém bromelina, uma enzima que auxilia na quebra do muco, facilitando sua eliminação. Essa mistura é ideal para quem sofre com tosse carregada.
Ingredientes:
1 xícara de abacaxi picado
1 fatia de gengibre (cerca de 2 cm)
1/2 xícara de mel
Modo de preparo: bata o abacaxi e o gengibre no liquidificador. Coe a mistura e leve o líquido ao fogo baixo com o mel, mexendo até engrossar um pouco. Armazene em um recipiente de vidro na geladeira por até uma semana e consuma uma colher de sopa até três vezes ao dia.
Xarope de agrião e mel
O agrião é um expectorante natural poderoso, que ajuda a limpar os pulmões e a aliviar a congestão. Combinado ao mel, se transforma em uma solução eficiente para a tosse produtiva, aquela com catarro.
Ingredientes:
1 maço de agrião fresco
1 xícara de mel
Modo de preparo: macere bem o agrião com um pilão até extrair o suco. Em seguida, coe o líquido e misture-o ao mel. Aqueça a mistura em fogo baixo, sem deixar ferver, por cerca de 10 minutos. Armazene em um recipiente de vidro na geladeira por até uma semana e tome uma colher de sopa pela manhã e outra à noite.
Atenção
É importante ressaltar que os xaropes caseiros são indicados para o alívio de sintomas leves e temporários. Caso a tosse persista por mais de alguns dias, seja acompanhada de febre alta, dificuldade para respirar ou outros sintomas graves, é fundamental procurar avaliação médica para um diagnóstico e tratamento adequados.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.