Adeus, catarro: chás e alimentos que ajudam a limpar a garganta

A sensação de catarro preso na garganta é um dos desconfortos mais comuns em dias de tempo seco ou durante resfriados e alergias. Antes de buscar soluções farmacêuticas, saiba que a ajuda pode estar na sua cozinha. Ingredientes naturais, com propriedades expectorantes e anti-inflamatórias, são capazes de aliviar o sintoma e limpar as vias respiratórias de forma eficaz.

Esses alimentos e chás atuam de diferentes maneiras, seja fluidificando o muco para facilitar sua expulsão, seja acalmando a irritação local. Manter o corpo hidratado é o primeiro passo, mas combinar a ingestão de água com esses aliados naturais pode acelerar o alívio. É importante lembrar que essas são soluções complementares e, caso os sintomas persistam, um médico deve ser consultado. Confira algumas opções para incluir na sua rotina.

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Chás e alimentos que limpam a garganta

Gengibre

Conhecido por seu poder anti-inflamatório e antimicrobiano, o gengibre é um dos principais aliados. Ele ajuda a reduzir a irritação na garganta e a fluidificar o muco, facilitando sua eliminação. Para preparar o chá, basta ferver algumas rodelas da raiz fresca em água por cerca de 10 minutos. Adoçar com um pouco de mel pode potencializar o efeito e tornar o sabor mais agradável.

Mel e limão

Essa dupla clássica é imbatível. O mel possui propriedades antibacterianas e forma uma camada protetora que acalma a garganta irritada. Já o limão, rico em vitamina C, fortalece o sistema imunológico e possui propriedades antioxidantes que auxiliam na recuperação do corpo. Uma colher de mel com algumas gotas de limão, consumida pura ou diluída em água morna, já traz alívio.

Hortelã

O chá de hortelã funciona como um descongestionante natural. O mentol presente na planta ajuda a relaxar os músculos da garganta e do peito, além de ter um efeito calmante sobre as mucosas. A inalação do vapor do chá antes de bebê-lo também contribui para abrir as vias aéreas e aliviar a sensação de nariz entupido, que muitas vezes acompanha o quadro.

Cebola e alho

Embora seus sabores sejam fortes, ambos são potentes expectorantes e antimicrobianos. A cebola, por exemplo, pode ser usada na preparação de um xarope caseiro simples com mel. O alho, por sua vez, contém compostos como a alicina, com conhecidas propriedades antimicrobianas que auxiliam o corpo a combater agentes infecciosos. Uma forma de consumo é adicioná-los generosamente em sopas e caldos quentes.

Água

Pode parecer óbvio, mas a hidratação é fundamental. Beber bastante água ao longo do dia é a forma mais eficaz de manter o muco fino e fácil de ser expelido. Quando o corpo está desidratado, o catarro se torna mais espesso e pegajoso, o que agrava o problema. Mantenha uma garrafa de água sempre por perto para garantir a hidratação constante.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.