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ATAQUE

Policial militar é esfaqueado durante briga em bairro de BH

Ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (15/6). Vítima foi socorrida no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII

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Estado de Minas
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Repórter
15/06/2026 18:11

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Viatura da PMMG
Viatura da PMMG crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um policial militar, de 43 anos, deu entrada no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (15/6), após ser esfaqueado durante uma briga. O caso aconteceu no Bairro Ipê, na Região Nordeste da capital mineira. O suspeito foi preso.

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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima sofreu um corte no pescoço e foi socorrida na unidade hospitalar. Ele segue internado e estável.

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A corporação informou que a confusão aconteceu na Rua Sebastião Santana Filho, onde o suspeito sacou a faca e atingiu o policial. A motivação da briga ainda não foi divulgada. 

Por outro lado, no registro policial consta que o suspeito saiu de casa armado para confrontar o militar por causa de desentendimentos anteriores. Testemunhas também disseram aos policiais que ele fez ameaças antes da agressão.

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Após o ataque, o suspeito fugiu, mas logo foi encontrado na própria casa. Ele foi preso após resistir à abordagem. A faca utilizada foi apreendida.

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