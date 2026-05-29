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Policial que teve dedo amputado por mordida de adolescente é indenizado

Justiça determina que estado de Minas Gerais pague R$ 45 mil ao servidor público a título de indenização por danos estéticos e morais

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
29/05/2026 09:38

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Caso de agressão com amputação foi registrado em Carlos Chagas, no Vale do Mucuri
Caso de agressão com amputação do dedo mindinho do policial foi registrado em Carlos Chagas, no Vale do Mucuri crédito: Google Street View / Reprodução

Um policial civil que teve o dedo amputado em ataque de um menor infrator vai receber R$ 25 mil por danos estéticos e R$ 20 mil por danos morais do estado de Minas Gerais. A decisão foi tomada pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça devido à sequela permanente no oficial.

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O caso ocorreu em 2007 durante um banho de sol na comarca de Carlos Chagas, no Vale do Mucuri. Na ocasião, o menor resistiu à contenção física do policial Wanderson Nilton de Oliveira e mordeu a mão dele. A mordida causou a amputação da falange do mindinho da mão direita.

O adolescente também chegou a pegar a arma do policial, que recebeu ajuda de outros agentes no momento do ataque. 

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O processo

Em primeira instância do processo, a defesa do estado de Minas Gerais alegou que o ataque foi um “ato imprevisível de um terceiro”.

A Justiça inicialmente reconheceu parte da culpa sendo do policial pelo não uso de equipamentos de proteção (EPIs). Foi estabelecida indenização inicial de R$ 10 mil por danos estéticos e R$ 15 mil por danos morais. O pedido de danos materiais foi negado. As duas partes recorreram da decisão.

Em análise do recurso, o relator do caso, desembargador Wilson Benevides, descartou a tese de ausência de EPIs. A perícia mostrou que o estado não fornecia equipamento de segurança ou treinamento suficiente para essas situações.

"A ausência de EPIs, somada à ausência de treinamento especializado, revela falha operacional previamente existente e controlável pela administração pública", argumentou o desembargador na decisão. O magistrado ainda afirmou ser dever do estado prever e mitigar riscos da vigilância de presos com segurança adequada.

A nova sentença aumentou o valor da indenização, já que a amputação causou deformidade física e reduziu 20% da capacidade de trabalho. Os novos valores somados chegam a R$ 45 mil.

Os desembargadores Arnaldo Maciel e Peixoto Henriques acompanharam o voto do relator.

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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