BH: homem empresta carro a mulher sem CNH, que atropela idoso

Uma mulher de 27 anos atropelou um idoso de 61 anos na noite dessa quarta-feira (17/6), no bairro Pongelupe, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. A vítima foi socorrida em estado grave.

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 18h05, na Rua Lucas de Carvalho Santos. Quando os militares chegaram ao local, o idoso já havia sido encaminhado ao Hospital João XXIII. Ele estava inconsciente, em estado grave, e foi levado diretamente para o bloco cirúrgico.

O carro envolvido no atropelamento ainda permanecia no local, assim como os demais envolvidos. O proprietário do veículo, um homem de 35 anos, informou aos policiais que a mulher já havia iniciado o processo para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mas não conseguiu ser aprovada.

Segundo ele, uma conhecida sugeriu que ela dirigisse um carro automático por ser mais fácil. A motorista então pediu para conduzir o veículo, e o proprietário concordou. De acordo com a PM, enquanto trafegavam pela rua, a mulher confundiu os pedais do freio e do acelerador. O carro atropelou o idoso, atingiu um Fiat Palio e só parou após bater contra um muro.

Após o acidente, populares passaram a ameaçar a motorista. Com medo de ser agredida, ela deixou o local por alguns instantes, retornando posteriormente acompanhada por conhecidos. A mulher se submeteu ao teste do bafômetro de forma voluntária, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.

Ainda conforme a Polícia Militar, o veículo estava com o licenciamento atrasado. O automóvel foi apreendido, autuado e removido por um reboque. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e a motorista, juntamente com o proprietário do veículo, foi conduzida para a delegacia.

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O estado de saúde do idoso não havia sido atualizado até a publicação desta reportagem.