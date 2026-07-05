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ALERTA EM MG

Mais de 30 cidades mineiras estão em alerta para baixa umidade; veja lista

Aviso do Inmet vale entre meio-dia e 18h deste domingo (5/7); umidade relativa do ar pode ficar entre 20% e 30%

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
05/07/2026 10:01 - atualizado em 05/07/2026 12:33

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Pessoas agasalhadas nas ruas para driblar o frio. Inverno teve início às 5h24 deste domingo (21/6).
Alerta de baixa umidade atinge 35 cidades mineiras neste domingo (5/7) crédito: Leandro Couri/EM/DA Press

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de baixa umidade para 35 cidades de Minas Gerais neste domingo (5/7).

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Segundo o órgão, o aviso começa ao meio-dia e é válido até as 18h.

Durante esse período, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30%, índices considerados abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Leia Mais

Apesar disso, o Inmet informa que o risco de incêndios florestais e de problemas à saúde é baixo.

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Recomendações

O Inmet orienta a população a:

  • Beber bastante líquido;
  • Evitar atividades físicas nos períodos mais secos do dia;
  • Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes;
  • Em caso de necessidade, buscar informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

Cidades de MG em alerta

  1. Arinos
  2. Bonito de Minas
  3. Buritis
  4. Catuti
  5. Chapada Gaúcha
  6. Cônego Marinho
  7. Espinosa
  8. Formoso
  9. Gameleiras
  10. Ibiracatu
  11. Indaiabira
  12. Itacarambi
  13. Jaíba
  14. Janaúba
  15. Januária
  16. Juvenília
  17. Mamonas
  18. Manga
  19. Matias Cardoso
  20. Mato Verde
  21. Miravânia
  22. Montalvânia
  23. Monte Azul
  24. Montezuma
  25. Pai Pedro
  26. Pedras de Maria da Cruz
  27. Porteirinha
  28. Rio Pardo de Minas
  29. Santo Antônio do Retiro
  30. São Francisco
  31. São João das Missões
  32. São João do Paraíso
  33. Vargem Grande do Rio Pardo
  34. Varzelândia
  35. Verdelândia

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