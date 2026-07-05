Mais de 30 cidades mineiras estão em alerta para baixa umidade; veja lista
Aviso do Inmet vale entre meio-dia e 18h deste domingo (5/7); umidade relativa do ar pode ficar entre 20% e 30%
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de baixa umidade para 35 cidades de Minas Gerais neste domingo (5/7).
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Segundo o órgão, o aviso começa ao meio-dia e é válido até as 18h.
Durante esse período, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30%, índices considerados abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
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Apesar disso, o Inmet informa que o risco de incêndios florestais e de problemas à saúde é baixo.
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Recomendações
O Inmet orienta a população a:
- Beber bastante líquido;
- Evitar atividades físicas nos períodos mais secos do dia;
- Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes;
- Em caso de necessidade, buscar informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).
Cidades de MG em alerta
- Arinos
- Bonito de Minas
- Buritis
- Catuti
- Chapada Gaúcha
- Cônego Marinho
- Espinosa
- Formoso
- Gameleiras
- Ibiracatu
- Indaiabira
- Itacarambi
- Jaíba
- Janaúba
- Januária
- Juvenília
- Mamonas
- Manga
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Miravânia
- Montalvânia
- Monte Azul
- Montezuma
- Pai Pedro
- Pedras de Maria da Cruz
- Porteirinha
- Rio Pardo de Minas
- Santo Antônio do Retiro
- São Francisco
- São João das Missões
- São João do Paraíso
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Varzelândia
- Verdelândia