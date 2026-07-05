Mais de 30 cidades mineiras estão em alerta para baixa umidade; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de baixa umidade para 35 cidades de Minas Gerais neste domingo (5/7).

Segundo o órgão, o aviso começa ao meio-dia e é válido até as 18h.

Durante esse período, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30%, índices considerados abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Apesar disso, o Inmet informa que o risco de incêndios florestais e de problemas à saúde é baixo.

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Recomendações

O Inmet orienta a população a:

Beber bastante líquido;

Evitar atividades físicas nos períodos mais secos do dia;

Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes;

Em caso de necessidade, buscar informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

Cidades de MG em alerta