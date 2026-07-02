Mais de 170 cidade mineiras estão sob alerta amarelo por causa do frio
As informações são do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet); a recomendação é de que, em caso de necessidade, as pessoas liguem para a Defesa Civil
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo (perigo potencial) para as baixas temperaturas em 178 cidades mineiras para este sábado (4/7). Os municípios ficam nas regiões de Sul/Sudoeste de Minas, Itapetininga, Zona da Mata e Campos das Vertentes.
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Estes locais podem apresentar um declínio de temperatura, com variações entre 3ºC e 5ºC. O alerta vale o dia todo.
O órgão alerta que, caso necessite de ajuda, a população deve ligar para a Defesa Civil municipal.
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O alerta amarelo é o primeiro nível na escala de severidade de avisos meteorológicos e indica uma "situação meteorológica potencialmente perigosa". Embora seja o aviso mais brando, ele exige atenção.
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