Assine
overlay
Início Gerais
BAIXAS TEMPERATURAS

Mais de 170 cidade mineiras estão sob alerta amarelo por causa do frio

As informações são do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet); a recomendação é de que, em caso de necessidade, as pessoas liguem para a Defesa Civil

Publicidade
Carregando...
RS
Rafael Silva*
RS
Rafael Silva*
Repórter
02/07/2026 16:40 - atualizado em 02/07/2026 16:47

compartilhe

SIGA
×
Frio continua em Belo Horizonte nesta segunda-feira (8/6), que registrou uma das manhãs mais frias de 2026
As cidades podem apresentar um declínio de temperatura, com variações entre 3ºC e 5ºC crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo (perigo potencial) para as baixas temperaturas em 178 cidades mineiras para este sábado (4/7). Os municípios ficam nas regiões de Sul/Sudoeste de Minas, Itapetininga, Zona da Mata e Campos das Vertentes. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Estes locais podem apresentar um declínio de temperatura, com variações entre 3ºC e 5ºC. O alerta vale o dia todo. 

O órgão alerta que, caso necessite de ajuda, a população deve ligar para a Defesa Civil municipal. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O alerta amarelo é o primeiro nível na escala de severidade de avisos meteorológicos e indica uma "situação meteorológica potencialmente perigosa". Embora seja o aviso mais brando, ele exige atenção. 

Cidades

  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Albertina
  • Além Paraíba
  • Alfenas
  • Alterosa
  • Andradas
  • Andrelândia
  • Antônio Carlos
  • Arantina
  • Arceburgo
  • Areado
  • Argirita
  • Baependi
  • Bandeira do Sul
  • Barbacena
  • Belmiro Braga
  • Bias Fortes
  • Bicas
  • Boa Esperança
  • Bocaina de Minas
  • Bom Jardim de Minas
  • Bom Repouso
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Cabo Verde
  • Cachoeira de Minas
  • Caldas
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Campo do Meio
  • Campos Gerais
  • Careaçu
  • Carmo da Cachoeira
  • Carmo de Minas
  • Carmo do Rio Claro
  • Carrancas
  • Carvalhópolis
  • Carvalhos
  • Caxambu
  • Chácara
  • Chiador
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição das Pedras
  • Conceição do Rio Verde
  • Conceição dos Ouros
  • Congonhal
  • Consolação
  • Coqueiral
  • Cordislândia
  • Coronel Pacheco
  • Córrego do Bom Jesus
  • Cristina
  • Cruzília
  • Delfim Moreira
  • Divisa Nova
  • Dom Viçoso
  • Elói Mendes
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Estrela Dalva
  • Ewbank da Câmara
  • Extrema
  • Fama
  • Goianá
  • Gonçalves
  • Guaranésia
  • Guarará
  • Guaxupé
  • Heliodora
  • Ibertioga
  • Ibitiúra de Minas
  • Ijaci
  • Inconfidentes
  • Ingaí
  • Ipuiúna
  • Itajubá
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapeva
  • Itumirim
  • Itutinga
  • Jacutinga
  • Jesuânia
  • Juiz de Fora
  • Juruaia
  • Lambari
  • Lavras
  • Leopoldina
  • Liberdade
  • Lima Duarte
  • Luminárias
  • Machado
  • Madre de Deus de Minas
  • Mar de Espanha
  • Maria da Fé
  • Maripá de Minas
  • Marmelópolis
  • Matias Barbosa
  • Minduri
  • Monsenhor Paulo
  • Monte Belo
  • Monte Santo de Minas
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Muzambinho
  • Natércia
  • Nazareno
  • Nepomuceno
  • Nova Resende
  • Olaria
  • Olímpio Noronha
  • Ouro Fino
  • Paraguaçu
  • Paraisópolis
  • Passa Quatro
  • Passa Vinte
  • Pedralva
  • Pedro Teixeira
  • Pequeri
  • Piau
  • Piedade do Rio Grande
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Pirapetinga
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto
  • Rio Novo
  • Rio Preto
  • Rochedo de Minas
  • Santa Bárbara do Monte Verde
  • Santana da Vargem
  • Santana do Deserto
  • Santana do Garambéu
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita de Ibitipoca
  • Santa Rita de Jacutinga
  • Santa Rita do Sapucaí
  • Santo Antônio do Aventureiro
  • Santos Dumont
  • São Bento Abade
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São João da Mata
  • São João del Rei
  • São João Nepomuceno
  • São José do Alegre
  • São Lourenço
  • São Pedro da União
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Thomé das Letras
  • São Vicente de Minas
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Senador Cortes
  • Senador José Bento
  • Seritinga
  • Serrania
  • Serranos
  • Silvianópolis
  • Simão Pereira
  • Soledade de Minas
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Três Corações
  • Três Pontas
  • Turvolândia
  • Varginha
  • Virgínia
  • Volta Grande
  • Wenceslau Braz

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay