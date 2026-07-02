Mais de 170 cidade mineiras estão sob alerta amarelo por causa do frio

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo (perigo potencial) para as baixas temperaturas em 178 cidades mineiras para este sábado (4/7). Os municípios ficam nas regiões de Sul/Sudoeste de Minas, Itapetininga, Zona da Mata e Campos das Vertentes.

Estes locais podem apresentar um declínio de temperatura, com variações entre 3ºC e 5ºC. O alerta vale o dia todo.

O órgão alerta que, caso necessite de ajuda, a população deve ligar para a Defesa Civil municipal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O alerta amarelo é o primeiro nível na escala de severidade de avisos meteorológicos e indica uma "situação meteorológica potencialmente perigosa". Embora seja o aviso mais brando, ele exige atenção.

Cidades