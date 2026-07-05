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COPA DO MUNDO

Vai chover em BH durante o jogo Brasil x Noruega? Confira a previsão

Seleção Brasileira enfrenta a Noruega às 17h deste domingo (5/7); Defesa Civil prevê máxima de 27°C na capital mineira

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
05/07/2026 07:46 - atualizado em 05/07/2026 07:47

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Turistas de vários países lotaram a Savassi, na Região Centro-Sul de BH, para acompanhar a Copa
Vai dar para ver o jogo ao ar livre? Confira a previsão na capital mineira crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Quem pretende reunir amigos para um churrasco, frequentar bares ou acompanhar o jogo entre Brasil e Noruega por meio de telões ao ar livre em BH pode ficar tranquilo. A previsão do tempo indica que não deve chover na capital mineira durante o confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida está marcada para as 17h deste domingo (5/7).

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Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva.

A temperatura mínima registrada pela manhã foi de 14,7°C. Durante a tarde, os termômetros podem chegar aos 27°C, enquanto a umidade relativa mínima do ar deve girar em torno de 40%.

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Confira as temperaturas mínimas registradas por regional neste domingo:

Barreiro: 16,7°C, às 6h50;
Centro-Sul: 14,7°C, às 6h;
Oeste: 14,7°C, com sensação térmica de 1,9°C, às 6h;
Pampulha: 17,2°C, com sensação térmica de 16,8°C, às 6h;
Venda Nova: 15,7°C, às 6h45.

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Apesar do frio nas primeiras horas do dia, a expectativa é de tempo firme durante toda a tarde, favorecendo quem pretende acompanhar a classificação da Seleção Brasileira fora de casa.

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