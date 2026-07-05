Vai chover em BH durante o jogo Brasil x Noruega? Confira a previsão
Seleção Brasileira enfrenta a Noruega às 17h deste domingo (5/7); Defesa Civil prevê máxima de 27°C na capital mineira
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Quem pretende reunir amigos para um churrasco, frequentar bares ou acompanhar o jogo entre Brasil e Noruega por meio de telões ao ar livre em BH pode ficar tranquilo. A previsão do tempo indica que não deve chover na capital mineira durante o confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida está marcada para as 17h deste domingo (5/7).
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Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva.
A temperatura mínima registrada pela manhã foi de 14,7°C. Durante a tarde, os termômetros podem chegar aos 27°C, enquanto a umidade relativa mínima do ar deve girar em torno de 40%.
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Confira as temperaturas mínimas registradas por regional neste domingo:
Barreiro: 16,7°C, às 6h50;
Centro-Sul: 14,7°C, às 6h;
Oeste: 14,7°C, com sensação térmica de 1,9°C, às 6h;
Pampulha: 17,2°C, com sensação térmica de 16,8°C, às 6h;
Venda Nova: 15,7°C, às 6h45.
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Apesar do frio nas primeiras horas do dia, a expectativa é de tempo firme durante toda a tarde, favorecendo quem pretende acompanhar a classificação da Seleção Brasileira fora de casa.