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PREVISÃO DO TEMPO

Ventos derrubam sensação térmica em BH; veja qual foi a menor temperatura

Confira a previsão do tempo completa para a capital mineira nesta terça-feira (29/6)

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
30/06/2026 07:43

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BH registrou o segundo dia mais frio do ano neste domingo (7/6)
BH tem sensação térmica de 4°C nesta terça-feira (30/6) crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Belo Horizonte amanheceu com sensação de frio nesta terça-feira (30/6). Na Região Oeste da capital, a sensação térmica chegou a 4°C por volta das 4h, devido à atuação dos ventos.

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Segundo a Defesa Civil, a previsão meteorológica indica predomínio de céu claro ao longo do dia, com frio nas primeiras horas da manhã e também à noite. O tempo permanece seco durante a tarde.

A temperatura mínima registrada foi de 13,1°C, enquanto a máxima prevista é de 27°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 30% no período da tarde.

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Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

  • Barreiro: 15,3°C, às 4h50;
  • Centro-Sul: 14,3°C, às 6h20;
  • Oeste: 13,1°C, com sensação térmica de 4°C, às 4h;
  • Pampulha: 14,7°C, com sensação térmica de 16,2°C, às 5h;
  • Venda Nova: 13,3°C, às 4h45.

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