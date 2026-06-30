Ventos derrubam sensação térmica em BH; veja qual foi a menor temperatura

Belo Horizonte amanheceu com sensação de frio nesta terça-feira (30/6). Na Região Oeste da capital, a sensação térmica chegou a 4°C por volta das 4h, devido à atuação dos ventos.

Segundo a Defesa Civil, a previsão meteorológica indica predomínio de céu claro ao longo do dia, com frio nas primeiras horas da manhã e também à noite. O tempo permanece seco durante a tarde.

A temperatura mínima registrada foi de 13,1°C, enquanto a máxima prevista é de 27°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 30% no período da tarde.

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Confira as temperaturas mínimas registradas por regional: