Ventos derrubam sensação térmica em BH; veja qual foi a menor temperatura
Confira a previsão do tempo completa para a capital mineira nesta terça-feira (29/6)
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Belo Horizonte amanheceu com sensação de frio nesta terça-feira (30/6). Na Região Oeste da capital, a sensação térmica chegou a 4°C por volta das 4h, devido à atuação dos ventos.
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Segundo a Defesa Civil, a previsão meteorológica indica predomínio de céu claro ao longo do dia, com frio nas primeiras horas da manhã e também à noite. O tempo permanece seco durante a tarde.
A temperatura mínima registrada foi de 13,1°C, enquanto a máxima prevista é de 27°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 30% no período da tarde.
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Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:
- Barreiro: 15,3°C, às 4h50;
- Centro-Sul: 14,3°C, às 6h20;
- Oeste: 13,1°C, com sensação térmica de 4°C, às 4h;
- Pampulha: 14,7°C, com sensação térmica de 16,2°C, às 5h;
- Venda Nova: 13,3°C, às 4h45.