Qual a previsão do tempo em Minas durante o jogo Brasil x Noruega?
Seleção Brasileira entra em campo pelas oitavas de final da Copa do Mundo neste domingo (5/7), às 17h (hora de Brasília)
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Arthur Colpa*
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A Seleção Brasileira entra em campo neste domingo (5/7), às 17h, contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Durante a partida, o tempo deve ficar estável em grande parte de Minas Gerais, não atrapalhando os planos de quem quer conferir o duelo em locais abertos.
Na capital mineira, na Grande BH e em quase todas as outras regiões do estado, a previsão é de sol ou céu parcialmente nublado, além de temperaturas amenas, podendo chegar a 26°C.
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As exceções ficam para o Sul de Minas e a Zona da Mata, com possibilidade de tempo nublado, chuvas fracas e temperaturas mais baixas. Uma frente fria vinda do litoral da Região Sudeste aumenta a incidência de nevoeiros e chega a essas áreas do estado.
Como receber alertas
Os moradores de BH podem acompanhar os avisos da Defesa Civil. Além do canal oficial no WhatsApp, é possível receber mensagens gratuitas por SMS enviando o CEP da residência para o número 40199. O órgão também divulga alertas e recomendações pelas redes sociais e pelo canal oficial no Telegram.
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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata