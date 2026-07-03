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PREVISÃO DO TEMPO

Qual a previsão do tempo em Minas durante o jogo Brasil x Noruega?

Seleção Brasileira entra em campo pelas oitavas de final da Copa do Mundo neste domingo (5/7), às 17h (hora de Brasília)

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03/07/2026 12:13 - atualizado em 03/07/2026 12:14

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Tempo em BH deve se manter estável, com temperaturas amenas
Tempo em BH deve se manter estável, com temperaturas amenas no domingo (5/7) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Arthur Colpa*

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A Seleção Brasileira entra em campo neste domingo (5/7), às 17h, contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Durante a partida, o tempo deve ficar estável em grande parte de Minas Gerais, não atrapalhando os planos de quem quer conferir o duelo em locais abertos.

Na capital mineira, na Grande BH e em quase todas as outras regiões do estado, a previsão é de sol ou céu parcialmente nublado, além de temperaturas amenas, podendo chegar a 26°C.

 

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As exceções ficam para o Sul de Minas e a Zona da Mata, com possibilidade de tempo nublado, chuvas fracas e temperaturas mais baixas. Uma frente fria vinda do litoral da Região Sudeste aumenta a incidência de nevoeiros e chega a essas áreas do estado.

Como receber alertas

Os moradores de BH podem acompanhar os avisos da Defesa Civil. Além do canal oficial no WhatsApp, é possível receber mensagens gratuitas por SMS enviando o CEP da residência para o número 40199. O órgão também divulga alertas e recomendações pelas redes sociais e pelo canal oficial no Telegram.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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