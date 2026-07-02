Tempo seco ganha força em BH; veja a previsão desta quinta-feira (2/7)
Madrugada registrou mínima de 14,2° em Venda Nova; o dia será de predomínio de céu claro e a umidade do ar ficara entorno de 30%
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Depois de uma madrugada de temperaturas amenas próximas dos 14 °C, o dia em Belo Horizonte será de predomínio de céu claro. A previsão meteorológica indica máxima de 27 °C e umidade relativa do ar em torno de 30%.
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A menor temperatura registrada na capital mineira foi de 14,2 °C, em Venda Nova, às 6h30. Na região Centro-Sul, os termômetros marcaram 14,3 °C à 0h50. Na Oeste, a mínima também foi de 14,3 °C, mas a sensação térmica chegou a 5,1 °C às 6h. Já na Pampulha, a temperatura foi de 14,4 °C, enquanto no Barreiro a mínima registrada foi de 16,4 °C.
BH entrou em alerta para a baixa umidade relativa do ar no decorrer da tarde desta terça-feira (30/6), até as 18h de sexta-feira (3/7). O aviso foi divulgado pela Defesa Civil municipal por causa da atuação de uma massa de ar seco sobre a cidade. A condição aumenta o risco de problemas respiratórios, desidratação e desconfortos provocados pelo tempo seco, exigindo atenção redobrada da população.
Para reduzir os impactos do tempo seco, o órgão orienta que a população:
- Hidrate-se durante o dia;
- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;
- Evite frituras;
- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água no quarto;
- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;
- Evite banhos com água muito quente para não potencializar o ressecamento da pele. Se necessário use hidratante;
- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;
- Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).
Como receber os alertas
Os moradores da capital podem acompanhar os avisos da Defesa Civil. Além do canal oficial no WhatsApp, é possível receber mensagens gratuitas por SMS enviando o CEP da residência para o número 40199. O órgão também divulga alertas e recomendações pelas redes sociais e pelo canal oficial no Telegram.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos