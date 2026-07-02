Tempo seco ganha força em BH; veja a previsão desta quinta-feira (2/7)

Depois de uma madrugada de temperaturas amenas próximas dos 14 °C, o dia em Belo Horizonte será de predomínio de céu claro. A previsão meteorológica indica máxima de 27 °C e umidade relativa do ar em torno de 30%.

A menor temperatura registrada na capital mineira foi de 14,2 °C, em Venda Nova, às 6h30. Na região Centro-Sul, os termômetros marcaram 14,3 °C à 0h50. Na Oeste, a mínima também foi de 14,3 °C, mas a sensação térmica chegou a 5,1 °C às 6h. Já na Pampulha, a temperatura foi de 14,4 °C, enquanto no Barreiro a mínima registrada foi de 16,4 °C.