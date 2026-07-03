Primeiro 'sextou' de julho em BH: o frio continua na capital? Confira

Belo Horizonte deve permanecer com céu claro nesta sexta-feira (3/7). Segundo a Defesa Civil Municipal, a temperatura máxima estimada para o primeiro 'sextou' do mês é de 28°C com a umidade do ar baixa, em torno de 25%. A temperatura mínima registrada durante a madrugada foi de 12,7°C, mantendo o frio presente na capital.

Apesar de a mínima ter ocorrido na regional de Venda Nova, a Oeste registrou a menor sensação térmica, de 7,7°C às 5h.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 16,0 °C, às 5h45.

Centro Sul: 13,7 °C, à 1h55.

Oeste: 13,9 °C, com sensação térmica de 7,7 °C, às 5h.

Pampulha: 13,5 °C, com sensação térmica de 15,1 °C, às 6h.

Venda Nova: 12,7 °C, às 6h05.

Tempo em Minas

No resto do estado, o clima também não apresenta mudanças nesta sexta-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima fica estável, sem previsão de chuva e apenas com variação de nebulosidade em todo o estado. A temperatura mínima registrada foi 7°C enquanto a máxima estimada para o estado é de 31°C

O clima deve mudar no leste mineiro a partir de sábado com a passagem de uma frente fria no oceano. O céu fica parcialmente nublado na região do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, enquanto nas demais regiões céu claro a parcialmente nublado.

Clima de Julho

Julho deve ser um dos meses mais secos do ano. Segundo o Inmet, as chuvas são raras e normalmente se restringem ao sul e faixa leste do estado. É comum não chover no norte mineiro.

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A umidade do ar fica baixa durante o mês, com números abaixo de 30% em quase todas as regiões, com exceção da faixa leste. A tendência é de chuvas dentro da normalidade (chuvas raras) e temperaturas acima da média.