MG: família faz apelo desesperado após jovem desaparecer

Familiares fazem uma mobilização nas redes sociais em busca de informações sobre o paradeiro de Leonan Patrick, de 25 anos, desaparecido desde a última segunda-feira (29/6), em Conselheiro Lafaiete, na Região Central do estado.

O jovem foi visto pela última vez por volta das 15h, nas proximidades da Igreja Bom Pastor, no bairro Santa Matilde. Bastante emocionada, a mãe de Leonan gravou um vídeo pedindo ajuda para localizar o filho.

"Eu estou sofrendo muito. Já não tenho mais onde recorrer. Estou me fazendo de forte para conseguir me manter de pé, mas não dá. Só peço a Deus e a todos que me ajudem", desabafou.

Leonan mora na Rua Eli Marques de Andrade, no bairro Bela Vista. A esposa dele, Bruna, também fez um apelo para que as pessoas continuem compartilhando fotos e informações que possam ajudar nas buscas.

"Estou te esperando, amor, de braços abertos. Você tem uma família que te ama, que está com você para o que der e vier. Não vou parar enquanto te encontrar", declarou.

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Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Leonan pode entrar em contato pelos telefones (31) 98653-1690 ou (31) 98622-0228.