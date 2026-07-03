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TRIBUNAL DO CRIME

BH: helicóptero da PM impede decapitação em 'tribunal do crime'

Segundo o Ministério Público, vítima seria executada com uma espada, mas policiais chegaram a tempo de impedir o crime

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/07/2026 05:50 - atualizado em 03/07/2026 06:58

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MP denuncia trio por tentativa de homicídio em 'tribunal do crime' em BH
MP denuncia trio por tentativa de homicídio em 'tribunal do crime' em BH crédito: MPMG/Reprodução

Três homens, dois de 24 anos e um de 26, foram denunciados por tentativa de homicídio qualificado durante a realização de um "tribunal do crime" no Aglomerado Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte.

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Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), apresentada pela 7ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Belo Horizonte nessa quinta-feira (2/7), o crime ocorreu em 2 de janeiro deste ano e só não foi consumado porque equipes da Polícia Militar chegaram ao local no momento em que a vítima seria executada.

De acordo com o MPMG, o homem de 26 anos determinou a morte da vítima por acreditar que ela teria abusado de crianças da comunidade. A suspeita surgiu após o homem convidar algumas crianças da região, entre elas a filha do denunciado, para tomar banho de mangueira dias antes. A vítima negou qualquer abuso e afirmou que a acusação foi inventada para prejudicá-la.

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Ainda conforme a denúncia, os três acusados, com a ajuda de outros dois comparsas ainda não identificados, levaram a vítima para uma área de mata fechada. No local, um dos denunciados passou a agredir o homem com socos e chutes, enquanto outro utilizava pedaços de madeira para espancá-lo. O suposto mandante ameaçava decapitá-lo com uma espada.

Durante as agressões, a vítima chegou a ser amordaçada e teve lixo colocado na boca. Segundo o Ministério Público, policiais militares chegaram ao local com apoio de um helicóptero exatamente quando o homem armado com a espada se preparava para desferir o golpe que mataria a vítima, impedindo a consumação do homicídio.

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O MPMG pede que os três denunciados sejam pronunciados e levados a julgamento pelo Tribunal do Júri de Belo Horizonte.

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