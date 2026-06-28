BH: PM procura homem suspeito de esfaquear e matar amigo
O crime foi registrado no bairro Vista do Sul, na região Nordeste de Belo Horizonte
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Um homem, de 35 anos, suspeito de matar outro, de 29 anos, dentro de uma casa no bairro Vista do Sul, na região Nordeste de Belo Horizonte, na noite desse sábado (27/6), está sendo procurado pela Polícia Militar (PMMG).
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Segundo a corporação, o suspeito havia acabado de ser recebido pela família da vítima na residência, após se desentender com os próprios parentes e ser agredido.
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Em determinado momento, testemunhas relataram aos policiais que, próximo das 23h, os dois envolvidos começaram a discutir. Segundo o registro, a vítima teria se exaltado e chamado o suspeito de “noia”, gíria para se referir a usuários de drogas.
Após a briga, o homem então teria arremessado uma garrafa de cachaça contra o morador, que agrediu o suspeito com dois socos. De acordo com a PM, o visitante foi até a cozinha, pegou uma faca e atingiu a vítima com dois golpes. Na sequência, ele fugiu e até o momento não foi localizado.
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O Samu chegou a ser acionado, mas a vítima morreu. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).