BH: PM procura homem suspeito de esfaquear e matar amigo

Um homem, de 35 anos, suspeito de matar outro, de 29 anos, dentro de uma casa no bairro Vista do Sul, na região Nordeste de Belo Horizonte, na noite desse sábado (27/6), está sendo procurado pela Polícia Militar (PMMG).

Segundo a corporação, o suspeito havia acabado de ser recebido pela família da vítima na residência, após se desentender com os próprios parentes e ser agredido.

Em determinado momento, testemunhas relataram aos policiais que, próximo das 23h, os dois envolvidos começaram a discutir. Segundo o registro, a vítima teria se exaltado e chamado o suspeito de “noia”, gíria para se referir a usuários de drogas.

Após a briga, o homem então teria arremessado uma garrafa de cachaça contra o morador, que agrediu o suspeito com dois socos. De acordo com a PM, o visitante foi até a cozinha, pegou uma faca e atingiu a vítima com dois golpes. Na sequência, ele fugiu e até o momento não foi localizado.

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O Samu chegou a ser acionado, mas a vítima morreu. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).