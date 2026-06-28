Assine
overlay
Início Gerais
FURTO E ROUBO

BH: operação apreende mais de 500 celulares em shopping popular

Operação ocorreu em um estabelecimento no Centro da cidade

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
28/06/2026 08:05

compartilhe

SIGA
×
Mais de 500 itens como celulares, peças e carcaças foram apreendidas
Mais de 500 itens como celulares, peças e carcaças foram apreendidas crédito: PMMG

Uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), realizada nesse sábado (27/6), desarticulou um suposto ponto de receptação de produtos ilícitos no Centro de Belo Horizonte. Mais de 500 itens foram apreendidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A ação aconteceu dentro de um shopping popular da região e mobilizou militares da 6ª Companhia e do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar).

Os policiais localizaram e apreenderam mais de 500 itens, entre eles aparelhos celulares, grande quantidade de peças e carcaças de eletrônicos. Muitos dos materiais recuperados possuem registros de restrição por furto ou roubo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os materiais apreendidos seguem em fase de contabilização final pelas equipes. A reportagem solicitou mais detalhes à corporação, mas a ocorrência ainda estava em andamento, conforme informou a PMMG à reportagem.

Tópicos relacionados:

celular policia roubo shopping

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay