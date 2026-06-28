BH: operação apreende mais de 500 celulares em shopping popular
Operação ocorreu em um estabelecimento no Centro da cidade
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Uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), realizada nesse sábado (27/6), desarticulou um suposto ponto de receptação de produtos ilícitos no Centro de Belo Horizonte. Mais de 500 itens foram apreendidos.
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A ação aconteceu dentro de um shopping popular da região e mobilizou militares da 6ª Companhia e do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar).
Os policiais localizaram e apreenderam mais de 500 itens, entre eles aparelhos celulares, grande quantidade de peças e carcaças de eletrônicos. Muitos dos materiais recuperados possuem registros de restrição por furto ou roubo.
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Os materiais apreendidos seguem em fase de contabilização final pelas equipes. A reportagem solicitou mais detalhes à corporação, mas a ocorrência ainda estava em andamento, conforme informou a PMMG à reportagem.