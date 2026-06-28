BH: operação apreende mais de 500 celulares em shopping popular

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), realizada nesse sábado (27/6), desarticulou um suposto ponto de receptação de produtos ilícitos no Centro de Belo Horizonte. Mais de 500 itens foram apreendidos.

A ação aconteceu dentro de um shopping popular da região e mobilizou militares da 6ª Companhia e do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar).

Os policiais localizaram e apreenderam mais de 500 itens, entre eles aparelhos celulares, grande quantidade de peças e carcaças de eletrônicos. Muitos dos materiais recuperados possuem registros de restrição por furto ou roubo.

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Os materiais apreendidos seguem em fase de contabilização final pelas equipes. A reportagem solicitou mais detalhes à corporação, mas a ocorrência ainda estava em andamento, conforme informou a PMMG à reportagem.