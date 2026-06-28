MG: mulher é encontrada morta em apartamento em Barbacena; suspeito é preso
Informações preliminares não confirmadas apontam que os dois eram estudantes de medicina e também colegas de sala
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Uma mulher, de 40 anos, foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava, no bairro do Campo, em Barbacena, no Campo das Vertentes. O caso foi registrado na noite desse sábado (27/6), pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O suspeito foi preso.
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Segundo a corporação, amigos e familiares sentiram falta da vítima durante o dia e decidiram verificar o imóvel. No local, a mulher já se encontrava morta. O corpo apresentava ferimentos provocados, supostamente, por faca.
Conforme o boletim, o suspeito, de 24 anos, era namorado da vítima. Ele teria passado a madrugada na residência e deixado o prédio pela manhã. Informações preliminares não confirmadas apontam que os dois eram estudantes de medicina e também colegas de sala.
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O homem foi localizado e preso, na madrugada deste domingo (28), na cidade de Bom Jardim de Minas, poucas horas após o crime.
A Polícia Civil (PCMG) foi acionada e compareceu ao local dos fatos. Em nota enviada ao Estado de Minas comunicou: "Em relação aos fatos registrados nesse sábado (27/6), em Barbacena, a Polícia Civil informa que requisitou perícia e rabecão no local dos fatos. O corpo da vítima, uma mulher de 40 anos, foi encaminhado ao Posto Médico-Legal (PML) para a realização dos exames de necropsia. Um homem de 24 anos foi encaminhado e será ouvido na Delegacia de Plantão. Outras informações poderão ser repassadas à imprensa após os procedimentos de polícia judiciária."
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A motivação e a dinâmica do crime ainda não foram esclarecidas.