MG: mulher é encontrada morta em apartamento em Barbacena; suspeito é preso

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma mulher, de 40 anos, foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava, no bairro do Campo, em Barbacena, no Campo das Vertentes. O caso foi registrado na noite desse sábado (27/6), pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O suspeito foi preso.

Segundo a corporação, amigos e familiares sentiram falta da vítima durante o dia e decidiram verificar o imóvel. No local, a mulher já se encontrava morta. O corpo apresentava ferimentos provocados, supostamente, por faca.

Conforme o boletim, o suspeito, de 24 anos, era namorado da vítima. Ele teria passado a madrugada na residência e deixado o prédio pela manhã. Informações preliminares não confirmadas apontam que os dois eram estudantes de medicina e também colegas de sala.

O homem foi localizado e preso, na madrugada deste domingo (28), na cidade de Bom Jardim de Minas, poucas horas após o crime.

A Polícia Civil (PCMG) foi acionada e compareceu ao local dos fatos. Em nota enviada ao Estado de Minas comunicou: "Em relação aos fatos registrados nesse sábado (27/6), em Barbacena, a Polícia Civil informa que requisitou perícia e rabecão no local dos fatos. O corpo da vítima, uma mulher de 40 anos, foi encaminhado ao Posto Médico-Legal (PML) para a realização dos exames de necropsia. Um homem de 24 anos foi encaminhado e será ouvido na Delegacia de Plantão. Outras informações poderão ser repassadas à imprensa após os procedimentos de polícia judiciária."

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A motivação e a dinâmica do crime ainda não foram esclarecidas.