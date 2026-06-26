Big Brother do crime: PM descobre central que vigiava viaturas em BH

Uma operação da Polícia Militar revelou uma central de monitoramento utilizada por criminosos para acompanhar a movimentação de viaturas e rivais em Belo Horizonte e na Região Metropolitana. A ocorrência foi registrada nessa quinta-feira (25/6), no bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste da capital.

Segundo o sargento Gama Fuly, do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), o serviço de inteligência apontou que dois suspeitos estariam armazenando drogas e armas em uma residência da região.

Ao chegarem ao imóvel, os militares flagraram um homem próximo ao portão. Ele, ao avistar os policiais, tentou fugir, mas foi perseguido e preso. Com o suspeito, foi apreendida uma pistola Glock calibre .40 que estava escondida no bolso da bermuda.

Durante as buscas na casa, os policiais encontraram drogas, armas, munições e uma central composta por diversas câmeras de segurança instaladas em diferentes ruas de Belo Horizonte e da Região Metropolitana.

De acordo com o sargento, o sistema era utilizado para monitorar a entrada e saída de viaturas da Polícia Militar nos principais acessos às áreas dominadas pelo grupo criminoso, além de acompanhar a movimentação de facções rivais.

Ainda segundo a PM, para evitar a prisão, o suspeito tentou subornar os militares, oferecendo armas de fogo em troca da liberdade. Os policiais fingiram aceitar a proposta, e o homem indicou onde outras armas estavam escondidas. O material também foi apreendido.

O suspeito, que possuía um mandado de prisão em aberto, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil. Ele deverá responder por tráfico de drogas e corrupção ativa.

Até o momento, a Polícia Militar contabilizou a apreensão de cinco armas de fogo, uma espingarda calibre 12, três pistolas de diferentes calibres e uma submetralhadora artesanal. A quantidade de drogas ainda estava sendo contabilizada.

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