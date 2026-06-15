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Casal é preso com mil maços de cigarros contrabandeados e drogas em Minas

Em depoimento aos policiais, eles afirmaram que precisavam do dinheiro para comprar uma impressora 3D

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
15/06/2026 12:46 - atualizado em 15/06/2026 12:47

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Os maços de cigarro estavam em duas caixas encontradas no porta malas do carro
Os maços de cigarro estavam em duas caixas encontradas no porta-malas do carro crédito: PMMG/Divulgação

Um homem de 25 anos e uma mulher de 20 foram presos em flagrante com mil maços de cigarros contrabandeados, além de drogas, nesta segunda-feira (15/6), durante uma fiscalização de trânsito, na BR-259, em Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce.

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Segundo o boletim de ocorrência (BO), a equipe do posto policial pediu para que um veículo de cor prata parasse para inspeção e notou, durante a abordagem, que o motorista estava nervoso, com dificuldades de responder a questionamentos simples, tinha fala desconexa e tremia. Os militares, então, perguntaram se havia algo ilícito no veículo ou no corpo do homem, que negou.

Porém, na busca feita no interior do carro, os policiais localizaram duas caixas com mil maços de cigarros no porta-malas. Debaixo do banco do motorista, encontraram sacolas com drogas.

De acordo com o BO, foram apreendidas: 

  • 1 pedra grande de crack 
  • 2 tabletes de maconha 
  • 1 pedra grande de cocaína
  • 1 balança de precisão 

Leia Mais

Dinheiro para comprar impressora 3D

O casal foi preso pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e contrabando. Em depoimento aos policiais, o homem disse que precisava do dinheiro para pagar a prestação de uma moto e comprar uma impressora 3D.

O motorista contou também que recebeu R$ 1.700 para fazer o transporte da mercadoria, que seria entregue na cidade de Serra, no Espírito Santo. O homem disse ainda que já havia feito esse transporte outras três vezes. 

A mulher compactuou com os crimes porque o casal precisava de um dinheiro rápido para comprar uma impressora e trabalhar com o equipamento.  

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O veículo e os celulares dos dois foram apreendidos pela polícia.

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