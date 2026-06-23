Família investigada por tráfico de drogas é alvo de operação; 8 são presos

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Uma família suspeita de comandar o tráfico de drogas em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, foi alvo de operação das polícias Civil e Militar na manhã desta terça-feira (23/6). A ação resultou no cumprimento de seis mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão, além da prisão em flagrante de duas pessoas.

Ao todo, oito pessoas foram detidas, entre elas três mulheres e cinco homens, com idades entre 21 e 52 anos. Segundo as investigações, o grupo atuava de forma organizada e teria se consolidado ao longo dos anos na comercialização de drogas, especialmente crack.

Durante as buscas, os policiais apreenderam porções de crack, maconha e haxixe, além de uma balança de precisão, cerca de R$ 3 mil em dinheiro e materiais utilizados para fracionar e embalar os entorpecentes, como faca e tesoura.

A operação foi coordenada pelo setor de inteligência e pelo Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) da 10ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Patos de Minas. As investigações tiveram como foco os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e outros delitos correlatos.

Batizada de Operação Casta, a ofensiva recebeu esse nome em referência à estrutura familiar identificada pelos investigadores. Segundo a Polícia Civil, o grupo era composto por parentes e pessoas ligadas ao núcleo principal, com divisão de funções para manter a atividade criminosa.

Os presos foram encaminhados à Delegacia de Plantão para os procedimentos de polícia judiciária e, posteriormente, levados ao sistema prisional.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro