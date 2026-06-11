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COMBATE A FACÇÕES CRIMINOSAS

Líder de organização criminosa de BH é preso em operação contra gangues

Documentos e celulares foram apreendidos e serão analisados nas investigações, relacionados à disputa entre grupos criminosos

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/06/2026 09:16

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Líder de organização criminosa que atua na Vila Cemig, em BH, é preso em operação policial
Líder de organização criminosa que atua na Vila Cemig, em BH, é preso em operação policial crédito: PCMG/Divulgação

O líder de uma organização criminosa de Belo Horizonte na Vila Cemig, na região do Barreiro, foi preso nessa quarta-feira (10/6) em uma ação integrada das forças de segurança. A operação, que tem como objetivo o combate a gangues e facções criminosas com atuação em diversos estados, cumpriu 13 mandados de busca e apreensão na comunidade.

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Segundo a Polícia Civil do estado de Minas Gerais (PCMG), a ação também contou com a Polícia Militar (PMMG) e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Documentos e celulares foram apreendidos e serão analisados nas investigações, relacionados à disputa entre grupos criminosos que atuam na região.

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Conforme apurado pela Polícia Civil, os conflitos locais passaram a envolver organizações criminosas com atuação em outros estados, o que aumenta a complexidade da situação. Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais localizaram e prenderam o homem apontado como liderança de uma das organizações criminosas atuantes na região.

De acordo com o delegado Murillo Ribeiro de Lima, responsável pelos levantamentos, a operação ajuda a impedir o avanço dos conflitos na região: “A ação tem o objetivo de combater iniciativas de governança criminal, sufocando a atuação de gangues e facções e evitando a escalada da violência”, disse.

Ao todo, 61 policiais civis participaram da operação, com apoio de 20 viaturas e da Coordenação Aerotática (CAT) da PCMG. A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), do Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp), com o suporte do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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A identificação de outros envolvidos é investigada.

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