Influenciadores de drift são alvo de operação em BH e Região Metropolitana

Vídeos de carros deslizando de lado, pneus cantando e fumaça tomando conta do asfalto em vias de Belo Horizonte e da Região Metropolitana levaram as polícias Civil (PCMG) e Rodoviária Federal (PRF) a deflagrar, nesta terça-feira (23/6), a operação "Drive it no more". A ação tem como alvo influenciadores e motoristas investigados por realizar e divulgar manobras perigosas nas redes sociais.

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Santa Luzia, Nova Lima e no Paraná.

Segundo a investigação, os suspeitos compartilhavam registros de exibições de perícia ao volante realizadas em vias públicas, colocando em risco a segurança de motoristas, passageiros e pedestres.

Durante a operação, foram apreendidos dois celulares, um óculos inteligente Ray-Ban Meta, um microcomputador, um fuzil calibre 5.56 e um acessório de arma de fogo. Além disso, veículos supostamente utilizados nas manobras tiveram restrições administrativas impostas pelas autoridades.

A Polícia Civil, até o momento, não disponibilizou informações adicionais sobre a operação ou sobre a identidade dos investigados.

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Drift

O drift é uma técnica de direção em que o motorista provoca uma derrapagem controlada, fazendo o veículo deslizar lateralmente nas curvas. Embora seja praticado como modalidade esportiva em locais apropriados, sua realização em vias públicas pode configurar crime previsto no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com pena de detenção, multa e suspensão do direito de dirigir.