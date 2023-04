Moradores flagram carro fazendo drift na Praça Sete: 'Velozes e furiosos'

Quem mora próximo à região da Praça Sete pode ter acordado na noite dessa quarta-feira (26/4) com o barulho das manobras de carro na região. Nas redes sociais, os belo-horizontinos que vivem no local flagraram um carro vermelho fazendo um drift.

A cena do 'Velozes e furiosos mineiro', como apelidou a internet, causou estranhamento e até atrapalhou quem dormia no local. “Juro por Deus que fui acordada agora com um carro fazendo drift no pirulito da Praça Sete”, disse uma internauta. Nas respostas, outros moradores apontaram que o mesmo carro passou pelo Viaduto Santa Tereza e Praça Raul Soares.

Os influenciadores Tiago Finch e Nelio DGrazi estão sendo apontados pelas redes sociais como os responsáveis do drift na Praça Sete (foto: Reprodução / Redes sociais)

Em seguida, começou uma especulação sobre quem estaria por trás da cena inusitada. Os influenciadores Tiago Finch e Nelio DGrazi estão sendo apontados pelas redes sociais como os responsáveis, já que os dois compartilharam stories no local. Em uma das publicações, eles dizem que iriam “parar o centro de BH”.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o flagra se trata da gravação do comercial "Camaro Vermelho", autorizada pela Belo Horizonte Film Commission, que oferece assistência para a realização de produções audiovisuais na capital.

Ainda de acordo com a PBH, “as filmagens ocorreram entre os dias 22 e 24 de abril, das 21h às 5h, na Rua Sapucaí e viaduto Santa Tereza, Complexo Lagoinha e quarteirão Amazonas/ Praça Sete, com interdição parcial das vias apenas durante as gravações. A produção já foi finalizada”.