Carnaval o ano todo? Após 2 meses, ruas de BH ainda exibem placas da folia

Placas do carnaval ainda são encontradas em BH

Dois meses depois do carnaval, a mais popular festa brasileira, a equipe de reportagem do Estado de Minas encontrou ainda nas ruas de BH placas indicativas sobre a folia.

Até o início da semana o banner estava na rua Fernandes Tourinho, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A placa estava posicionada no alto do poste, com o informativo “Área reservada para foliões".