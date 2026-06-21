MG: casal é preso por tráfico e polícia encontra bebê de 4 meses no local

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um casal de jovens foi preso em flagrante por tráfico de drogas, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na noite deste sábado (20/6) após uma denúncia anônima. Os suspeitos são um homem, de 19 anos, e uma mulher, de 18.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu denúncia de que o casal, junto com a mãe da suspeita, estava vendendo drogas dentro da casa em que moravam. Diante da informação, os militares observaram um homem, que parecia ser usuário de drogas, entrar e sair rapidamente do imóvel. Ele foi localizado em ruas próximas e estava com uma pedra de crack. O usuário contou aos policiais que comprou a droga do suspeito.

Antes de entrarem no imóvel, os militares abordaram outro usuário com a mesma droga. Ele também confirmou que havia comprado do suspeito. Ao entrarem na residência, os policiais encontraram a mulher com um bebê de quatro meses nos braços.

Já o companheiro dela estava no quarto do casal contando dinheiro. Com ele foram apreendidos ainda porções de crack e maconha. A mulher informou aos militares que no quarto ainda havia mais drogas dentro do carrinho de bebê.

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Os policiais localizaram ainda no imóvel balanças de precisão, dinheiro e máquinas de cartão. Os usuários confessaram ter comprado a droga do suspeito, assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência e testemunharam sobre o crime. O casal foi levado para a delegacia.