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MG: casal é preso por tráfico e polícia encontra bebê de 4 meses no local

Os jovens são suspeitos de venderem drogas na casa em que moravam com a criança, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
21/06/2026 17:35

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Drogas e objetos que foram apreendidos pela polícia na casa dos suspeitos
Drogas e objetos que foram apreendidos pela polícia na casa dos suspeitos crédito: PMMG/Divulgação

Um casal de jovens foi preso em flagrante por tráfico de drogas, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na noite deste sábado (20/6) após uma denúncia anônima. Os suspeitos são um homem, de 19 anos, e uma mulher, de 18.

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A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu denúncia de que o casal, junto com a mãe da suspeita, estava vendendo drogas dentro da casa em que moravam. Diante da informação, os militares observaram um homem, que parecia ser usuário de drogas, entrar e sair rapidamente do imóvel. Ele foi localizado em ruas próximas e estava com uma pedra de crack. O usuário contou aos policiais que comprou a droga do suspeito. 

Antes de entrarem no imóvel, os militares abordaram outro usuário com a mesma droga. Ele também confirmou que havia comprado do suspeito. Ao entrarem na residência, os policiais encontraram a mulher com um bebê de quatro meses nos braços.  

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Já o companheiro dela estava no quarto do casal contando dinheiro. Com ele foram apreendidos ainda porções de crack e maconha. A mulher informou aos militares que no quarto ainda havia mais drogas dentro do carrinho de bebê. 

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Os policiais localizaram ainda no imóvel balanças de precisão, dinheiro e máquinas de cartão. Os usuários confessaram ter comprado a droga do suspeito, assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência e testemunharam sobre o crime. O casal foi levado para a delegacia.

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