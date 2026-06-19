Crack em garrafa pet, maconha e cocaína: suspeito é preso no Barreiro
Homem é apontado como traficante no local e já havia sido abordado várias vezes na região. As drogas apreendidas pel apolícia
compartilheSIGA
Um homem de 43 anos, apontado como traficante, foi preso na noite dessa quinta-feira (18/6), no Bairro Olaria, no Barreiro, em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele foi localizado com inúmeros pinos de cocaína, pedras de crack e buchas de maconha.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Conforme o boletim de ocorrência, a prisão em flagrante ocorreu na Rua Belo Perone, altura do número 53, conhecido pelos militares como um ponto de tráfico. Por volta das 19h40 de ontem, os policiais perceberam a movimentação de usuários de droga nas redondezas e viram que o suspeito saiu rapidamente ao avistar a viatura.
Segundo a PM, o suspeito jogou algum objeto no chão, prática comum entre os traficantes quando avistam policiais, para que o flagrante seja evitado. No entanto, os policiais recolheram o material e viram que era uma garrafa pet com 39 pedras de crack dentro.
- MG: duas mulheres são presas com 134 kg de maconha na 262
- Cerco Fechado: fuzil M4 e munições são apreendidas em ação na Serra
O homem foi abordado e, com ele, havia uma arma carregada e uma sacola com o restante das drogas. Ele já foi abordado várias vezes anteriormente, mas, dessa vez, foi preso e o material foi apreendido.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Um outro homem correu, foi perseguido, mas fugiu.
O que foi apreendido?
- 60 buchas de maconha
- 200 pinos de cocaína
- 139 pedras de crack
- 1 revólver 32
- 4 cartuchos 32