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TRÁFICO DE DROGAS

Crack em garrafa pet, maconha e cocaína: suspeito é preso no Barreiro

Homem é apontado como traficante no local e já havia sido abordado várias vezes na região. As drogas apreendidas pel apolícia

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
19/06/2026 10:02

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Droga e revólver foram apreendidos no Bairro Olaria, no Barreiro, em BH
Droga e revólver foram apreendidos no Bairro Olaria, no Barreiro, em BH crédito: PMMG/Divulgação

Um homem de 43 anos, apontado como traficante, foi preso na noite dessa quinta-feira (18/6), no Bairro Olaria, no Barreiro, em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele foi localizado com inúmeros pinos de cocaína, pedras de crack e buchas de maconha.

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Conforme o boletim de ocorrência, a prisão em flagrante ocorreu na Rua Belo Perone, altura do número 53, conhecido pelos militares como um ponto de tráfico. Por volta das 19h40 de ontem, os policiais perceberam a movimentação de usuários de droga nas redondezas e viram que o suspeito saiu rapidamente ao avistar a viatura.

Segundo a PM, o suspeito jogou algum objeto no chão, prática comum entre os traficantes quando avistam policiais, para que o flagrante seja evitado. No entanto, os policiais recolheram o material e viram que era uma garrafa pet com 39 pedras de crack dentro.

O homem foi abordado e, com ele, havia uma arma carregada e uma sacola com o restante das drogas. Ele já foi abordado várias vezes anteriormente, mas, dessa vez, foi preso e o material foi apreendido.

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Um outro homem correu, foi perseguido, mas fugiu.

O que foi apreendido?

  • 60 buchas de maconha
  • 200 pinos de cocaína
  • 139 pedras de crack
  • 1 revólver 32
  • 4 cartuchos 32

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