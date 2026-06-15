Cerco Fechado: fuzil M4 e munições são apreendidas em ação na Serra
Os militares chegaram até o endereço através de uma denúncia feita por um morador, que indicou o imóvel usado para guardar armas
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Um fuzil e munições foram apreendidas pela Polícia Militar (PM) no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (15/6). A ação faz parte da operação Cerco Fechado.
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O trabalho foi feito pela tropa da PM de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM), que circulava no lugar e recebeu a denúncia de um morador, sobre a existência de um imóvel que era usado para esconder armas e munições.
Os militares foram ao local apontado, encontraram uma casa abandonada com a presença de entulhos na entrada e a porta aberta. Os agentes chamaram, ninguém apareceu. Então entraram na casa e encontraram um fuzil AR15 - M4, um carregador e cinco munições do mesmo calibre, que foram apreendidos. Ninguém foi preso nessa ação.
Cerco fechado
A Operação Cerco Fechado, iniciada em 1 de junho, foi apontada pelo governador Mateus Simões (PSD), como a maior ação integrada na história do estado na área de segurança pública. Os alvos da operação são principalmente os integrantes do Comando Vermelho (CV), do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Primeiro Comando Puro (PCP).
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A operação ocorre em 26 territórios localizados em seis municípios mineiros: Belo Horizonte, Juiz de Fora e Manhuaçu, na Zona da Mata; Uberlândia e Uberaba, no Triângulo Mineiro; e Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. A escolha dos locais foi definida por meio de cruzamento de informações, que indicou as cidades como pontos-chave para a atuação das facções.
Ao todo, foram mobilizados 2.980 policiais da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio da Secretaria de Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Federal (PF).
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*Com informações de Izabella Caixeta