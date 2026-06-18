MG: duas mulheres são presas com 134 kg de maconha na 262

Duas mulheres foram presas na BR-262, com mais de 100 kg de maconha, em mais uma ação da Operação Cerco Fechado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a ação que terminou na prisão das duas suspeitas nessa quarta-feira (17/6), por volta das 4h, no km 467 da rodovia, em Bom Despacho, na Região Centro-Oeste de Minas.

As duas mulheres, de 43 e 31 anos, são naturais de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e saiam da cidade para levar a droga para a Região Central do estado. Elas percorreriam 460 km até ao destino final, que, segundo a condutora do veículo, era Pará de Minas.

Foram percorridos cerca de 380 km até que a PRF realizou a prisão em Bom Despacho. Durante a ação, os policiais abordaram o Fiat Mobi em que as mulheres estavam e sentiram um cheiro forte vindo de dentro do veículo.

Após a busca, perceberam que elas escondiam diversos tabletes de maconha no porta-malas, totalizando 134,4 kg da droga. O entorpecente foi apreendido junto com o veículo e encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária de Bom Despacho.

Segundo a Polícia, a ocorrência chama atenção por trazer um perfil diversificado de pessoas transportando material ilícito. Isso evidencia que as organizações têm se diversificado para tentar evitar as fiscalizações da PRF.

Ação na capital



Ontem, a Operação Cerco Fechado também teve mais uma etapa deflagrada em Belo Horizonte, com a realização de 28 mandados de busca e apreensão e a prisão de um homem de 30 anos durante ações simultâneas no Aglomerado da Serra e no Morro das Pedras, localizados nas regiões Centro-Sul e Oeste da capital, respectivamente.

O suspeito estaria envolvido em um homicídio na capital que ocorreu este ano. Ações foram realizadas pelo Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) em conjunto com o Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp) e pela 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (2ª Draco).



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro