Polícia descobre mais um plantio de maconha em MG, o quarto em 21 dias

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) localizou, na tarde desta quarta-feira (17/6), uma plantação de maconha na zona rural de Unaí, no Noroeste de Minas. Foi a quarta descoberta do tipo no estado em apenas 21 dias. A suspeita é que as quatro áreas de cultivo identificadas em diferentes municípios pertençam à mesma organização criminosa.

A ação desta quarta-feira foi realizada pela Delegacia de Polícia Civil de Araçuaí, com o apoio da Delegacia Regional de Pedra Azul, ambas no Vale do Jequitinhonha, do 15º Departamento e da Delegacia Regional de Polícia Civil de Unaí.

Segundo o delegado de Araçuaí, Paulo Sobrinho, a área ainda era preparada para o plantio de maconha e, por isso, não houve apreensão da droga. Até o início da noite, a operação seguia em andamento. A ação em Unaí é um desdobramento das investigações da Delegacia de Araçuaí sobre um grupo criminoso voltado ao cultivo e à distribuição de maconha no estado.

Policiais encontraram mudas, fertilizantes e equipamentos em área de mais de quatro hectares em Unaí Polícia Civil/divulgação

Polícia encontrou 30 mil pés de maconha em maio

As investigações começaram em 26 de maio, após a localização de uma plantação com 30 mil pés de maconha em Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha. Três pessoas foram presas no local e outras duas acabaram detidas por suspeita de integrar o grupo responsável pelo cultivo e tráfico da droga.

A descoberta em Virgem da Lapa ocorreu durante buscas da Polícia Civil na investigação do sequestro de uma mulher, de 36 anos, e da filha dela, de 8, em Coronel Murta, município vizinho.

Estrutura sofisticada e novos cultivos

Em 4 de junho, uma operação da Polícia Civil com apoio de helicóptero localizou uma plantação com cerca de 20 mil pés de maconha em uma área de difícil acesso na zona rural de Francisco Sá, no Norte de Minas. No local, foram encontrados e destruídos 1,8 mil quilos da droga, parte já ensacada para distribuição.

Um aspecto que chamou atenção dos policiais no cultivo clandestino em Francisco Sá foi a complexidade da estrutura montada no local.

O plantio ilegal era feito com um sistema de irrigação, com água captada de uma nascente, contando também com o uso de fertilizantes para a adubação, como se fosse uma lavoura comum. Além de internet via satélite, geradores de energia, placas solares, bomba e canos para armazenamento e distribuição da água, na área foi encontrada até uma máquina importada, fabricada exclusivamente para o processamento da cannabis pós-colheita, cujo valor pode chegar a R$ 40 mil.

Área preparada para o cultivo de maconha foi encontrada na zona rural de Unaí, no Norte de Minas Policia Civil/divulgação

No dia 10 de junho, outro cultivo foi descoberto na região de Alto Jatobá, na zona rural de Porteirinha, ainda no Norte de Minas. A investigação também foi conduzida pelas delegacias de Araçuaí e de Pedra Azul, com o apoio de equipes policiais do Norte do estado.

Segundo os responsáveis pela operação em Porteirinha, a maconha era cultivada em uma área irrigada de quatro hectares e escondida em meio a um milharal. A colheita já havia sido realizada, mas 100 quilos da substância foram encontrados e incinerados no local.

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A área de cultivo irrigado descoberta em Unaí tem mais de quatro hectares e estava preparada para receber o plantio. No local, os policiais encontraram mudas de maconha, equipamentos, grande quantidade de fertilizantes, alimentos e outros itens. Há indícios de que os responsáveis abandonaram a área às pressas pouco antes da chegada das equipes.