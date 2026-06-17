Mulher que se agarrou em poste durante enxurrada em Ubá reabre restaurante

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Depois de 102 dias tentando reconstruir a vida, Edna de Almeida – que protagonizou uma das cenas mais dramáticas durante a tragédia causada pela chuva na Zona da Mata mineira – reabriu seu restaurante no Centro de Ubá. A mulher ficou três horas agarrada a um poste para não ser levada pela enxurrada no dia 23 de fevereiro deste ano. Ao Estado de Minas, Edna conta que perdeu a casa, o comércio, as cachorrinhas, o namorado, mas não perdeu a fé.

Graças a doações e a uma vaquinha on-line, o estabelecimento, completamente destruído pelo temporal, foi reerguido do zero e reinaugurado na Rua Camilo dos Santos, número 128, no dia 6 de junho. A volta ao trabalho marca o recomeço de uma trajetória marcada pela perda e pela solidariedade. A imagem de Edna com a água sobre quase todo o corpo comoveu o estado e ficou marcada como um dos símbolos da gravidade do temporal.

Agora, o endereço que antes foi tomado pela lama volta a receber clientes e amigos, embalado pelo aroma dos temperos que garantem o sustento da família. Para Edna, a solidariedade das pessoas foi essencial para a reconstrução de sua vida e de seu negócio, diante de tantas perdas.

“Fiquei grata por tudo e por todos que fizeram as doações para que eu pudesse voltar a trabalhar. Foi a vaquinha que fez com que eu abrisse o restaurante, independente do valor, ou de quanto cada um doou, mas na hora que juntou a doação de todo mundo, fez o montante que ajudou a reabrir o restaurante”, diz.

A reconstrução no endereço onde atua há 11 anos só foi possível por meio de uma grande rede de apoio: além da vaquinha virtual, a dona do restaurante de comida caseira arrecadou cerca de R$ 200 mil, doações de mobiliário e equipamentos vieram de diversas partes de Minas Gerais, inclusive de uma empresa de Belo Horizonte.

Segundo a empresária, apenas um fogão e dois fornos não foram comprometidos. Todo o restante foi levado pela água ou estragou. Ao receber o dinheiro doado, a prioridade foi levantar o restaurante, acertar com os funcionários e pagar o serviço de contador e boletos por produtos que ainda não haviam sido quitados. Ela também usou o montante arrecadado para serviços de pintura e elétrica.

Além disso, Edna atribui a sobrevivência da empresária e a reinauguração do estabelecimento à fé inabalável e ao desejo de viver que ela tem. Ela conta que, durante a tragédia, orou a todo momento e depois de vivenciar a experiência traumática, a perda de todos os bens materiais e o luto, sente que é necessário recomeçar sempre.

“Eu dormi em uma segunda-feira e acordei em uma terça-feira só com uma roupa, porque uma vizinha me deu. Anos para conseguir montar uma casa, conseguir comprar um carro velho, ter coisas boas, e foi tudo embora. Mas Deus me deixou com a vida. E é com essa vida que Ele me deixou, que eu vou reconstruir minha vida”, afirma.

As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama Túlio Santos/EM/DA Press As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama Túlio Santos/EM/DA Press As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama Túlio Santos/EM/DA Press As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama Túlio Santos/EM/DA Press As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama Túlio Santos/EM/DA Press As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama Túlio Santos/EM/DA Press As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama Túlio Santos/EM/DA Press As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama Mateus Parreiras/EM/DA Press As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama Túlio Santos/EM/DA Press As chuvas também causaram queda de barreiras nas estradas Mateus Parreiras/EM/DA Press As chuvas também causaram queda de barreiras nas estradas Mateus Parreiras/EM/DA Press Voltar Próximo

A tragédia

O renascimento do comércio de Edna ocorre depois de ter a madrugada mais difícil de sua vida. No dia 24 de fevereiro, Ubá registrou a maior enchente dos últimos anos, segundo a prefeitura. Acordada às pressas pelo avanço repentino da água, a empresária tentou salvar o que podia, mas foi arrastada por uma correnteza implacável. Sem saber nadar, encontrou em um poste seu único refúgio contra a morte.

Ela conta que já tinha vivenciado outras três enchentes no local, mas que a água nunca subiu tão rápido nem alcançou mais de um metro de altura como ocorreu em fevereiro. Edna não viu o namorado sendo levado pela correnteza, tampouco se despediu. Luciano Franklin Fernandes, de 50 anos, morreu na tragédia e só teve o corpo encontrado 23 dias depois.

Em determinado momento, ela ouviu um estrondo, teve a sensação de que levou uma rasteira e caiu. Nesse momento, pediu a Deus para não morrer afogada, pois não sabia nadar. Conforme relatado, ela se debateu acreditando estar dentro de casa, mas já estava na rua. Submersa, sem conseguir respirar ou enxergar, ouvia apenas o barulho da água. Enquanto rezava, foi levada até um poste – cerca de 70 metros de sua casa.

A dona do restaurante conta que não sabia a altura em que estava, e não conseguia pisar no chão. Agarrada ao poste, tentou escalar. Os objetos levados pela água até o poste a ajudaram como uma “escada”. A poucos metros de distância, o filho, de 31 anos, também se agarrava a um portão. Ambos tentaram dar forças um ao outro através de palavras, e o episódio amedrontador gerou nela uma fé inexplicável.

“O momento foi desesperador, eu não vi mais o Luciano, mas vi uma das minhas cachorrinhas sendo levadas. Eu não sei se elas morreram ou se alguém resgatou, o filho disse que Luciano tinha sido levado pela água. Eu continuei agarrada naquele poste, porque eu queria viver”, relembra.

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Foram três horas de isolamento e dor, cercada por entulhos e sob o risco iminente de choques elétricos. Embora Edna tenha sobrevivido graças à própria resistência e ao auxílio posterior de um vizinho que a resgatou quando a água baixou, a tragédia de fevereiro deixou marcas profundas. Por isso, ela avalia que a reabertura do restaurante funciona como um alento também para a própria cidade de Ubá, que ainda contabiliza os prejuízos.

