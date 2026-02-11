'Achei que iria morrer', diz mulher que foi arrastada por enxurrada

“Eu achei que iria morrer. Pedi a Deus (para viver). Porque eu olhava para um lado e para outro e só via as pessoas olhando e ninguém fazendo nada”, relata a comerciante Gabriela de Jesus Lima, de 23 anos, ao recordar os momentos de apuro que enfrentou na tarde dessa terça-feira (11/2), quando ela e a auxiliar administrativa Daniela Gonçalves Silva, de 44, foram arrastadas pela enxurrada por cerca de 100 metros, durante uma chuva forte em Montes Claros, no Norte de Minas.

As duas escaparam depois de terem sido resgatadas por três moradores, que se arriscaram na correnteza para salvá-las. Um deles foi o comerciante Renato Aquino Rocha, de 40. Nesta quarta-feira, Gabriela e Daniela, em clima de emoção, reencontraram Renato no ponto exato onde foram resgatadas na enxurrada, na Rua Antônio Alves da Silva, na Vila Atlântida, na região do Grande Santos Reis, área populosa da cidade.

Gabriela e Daniela manifestaram o sentimento de gratidão ao comerciante, que é sócio de uma mercearia no mesmo endereço. “Eu agi por instinto mesmo, de salvá-las. Quando vi (as mulheres sendo arrastadas), pulei na água. Se fosse com qualquer outra pessoa, eu faria o mesmo”, declarou Renato, que resgatou as vítimas juntamente com um entregador de cerveja. A ação também contou com a participação de um motorista, que resgatou uma motocicleta Biz, de propriedade de Daniela, que também estava sendo arrastada pela correnteza.

Gabriela é proprietária de uma loja de roupas femininas na mesma Rua Antônio Alves da Silva. Ela atendia a cliente Daniela, que foi à loja para fazer a troca de uma roupa. Daniela deixou a motocicleta Biz estacionada na porta da loja quando começou a chover forte. As duas tentavam retirar a Biz do local quando foram arrastadas pela enxurrada ladeira abaixo na rua íngreme, juntamente com o veículo.

A via não tem sistema de drenagem de água pluvial, o que aumenta o volume e a força da água no local durante os temporais.

Gabriela revela que ficou ainda mais desesperada e com medo de morrer quando estava sendo levada pela enxurrada porque em um ponto mais abaixo da Rua Antônio Alves da Silva a água da chuva cai em um grande bueiro, entrada da tubulação para chegar ao rio Pai João.

A comerciante relata que, além de ter sido machucada, ela bebeu muita água contaminada com esgoto durante o tempo em que foi arrastada. Por isso, na noite de terça-feira passou mal, apresentando muitos vômitos. Na manhã desta quarta-feira, precisou ser encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Mário Ribeiro, onde foi medicada e, depois, liberada.

A auxiliar administrativa Daniela Gonçalves disse que passou a enxergar a vida de outra forma depois da angústia e dos momentos tensos que enfrentou em meio à enxurrada. “A vida é um sopro, a gente sai de casa sem imaginar que pode não voltar. Por isso, amem mais. Respeitem mais o próximo. Tenham mais compaixão. O mundo pede isso; as pessoas pedem por isso. Ele (Renato) colocou a vida dele em risco e salvou nós duas”, disse a moradora.