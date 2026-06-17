Homem é preso por importunação sexual em escola municipal de Uberaba

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante por importunação sexual em uma escola municipal de Uberaba, no Triângulo Mineiro, na tarde da última segunda-feira (15/6). Depois de ser conduzido à Delegacia de Plantão da cidade, ele foi ouvido pela Polícia Civil (PCMG), que ratificou a prisão e determinou o encaminhamento do suspeito ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada durante a tarde. Após os procedimentos iniciais realizados pela equipe de plantão, a autoridade policial responsável pelo caso entendeu haver elementos suficientes para a manutenção da prisão em flagrante.

As investigações seguem sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Uberaba. Em razão do envolvimento de menores de idade, os procedimentos tramitam sob sigilo, conforme prevê a legislação.

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A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre as circunstâncias da ocorrência nem sobre a identidade do suspeito, justamente para preservar o andamento das investigações e a proteção das possíveis vítimas. O caso continua sendo apurado.