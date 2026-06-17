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TRIÂNGULO MINEIRO

Homem é preso por importunação sexual em escola municipal de Uberaba

Caso ocorreu na tarde de segunda-feira (15/6); suspeito de 44 anos teve a prisão em flagrante ratificada e foi encaminhado ao sistema prisional

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
17/06/2026 18:32

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De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada ainda durante a tarde
De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada durante a tarde crédito: Reprodução/PCMG

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante por importunação sexual em uma escola municipal de Uberaba, no Triângulo Mineiro, na tarde da última segunda-feira (15/6). Depois de ser conduzido à Delegacia de Plantão da cidade, ele foi ouvido pela Polícia Civil (PCMG), que ratificou a prisão e determinou o encaminhamento do suspeito ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada durante a tarde. Após os procedimentos iniciais realizados pela equipe de plantão, a autoridade policial responsável pelo caso entendeu haver elementos suficientes para a manutenção da prisão em flagrante.

As investigações seguem sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Uberaba. Em razão do envolvimento de menores de idade, os procedimentos tramitam sob sigilo, conforme prevê a legislação.

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A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre as circunstâncias da ocorrência nem sobre a identidade do suspeito, justamente para preservar o andamento das investigações e a proteção das possíveis vítimas. O caso continua sendo apurado.

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