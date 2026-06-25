Operação contra o tráfico de drogas prende dez pessoas no Norte de Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Dez investigados foram presos em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, em uma operação contra o tráfico de drogas deflagrada nessa quarta-feira (24/6). Nova etapa da operação Cerco Fechado cumpriu 59 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão. Outras cinco pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), as medidas foram executadas em imóveis localizados nos bairros Santa Cecília, Vila Itatiaia e Conferência Cristo Rei, em Montes Claros, além de unidades prisionais da região e do município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Um homem apontado como integrante de uma organização criminosa de atuação nacional está entre os presos. Durante a operação, foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack, uma arma de fogo, celulares, um veículo e outros materiais que serão analisados no curso das investigações.

A ação

A operação foi coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e contou com a participação das polícias Civil (PC), Militar (PM), Penal e Federal (PF). De acordo com o chefe adjunto da PCMG, o delegado-geral Aloísio Daniel Fagundes, 150 policiais civis de Montes Claros e de Belo Horizonte participaram da ação.

“Essa integração, aliada ao trabalho de inteligência desenvolvido em conjunto com as demais forças de segurança, permitiu identificar lideranças dos grupos investigados e ampliar a capacidade de resposta do Estado ao crime organizado”, disse.

A operação é resultado de levantamentos, monitoramentos e análises de inteligência realizados pelas forças de segurança e foi iniciada devido a dois homicídios registrados nos Bairros Santos Reis e Jardim Primavera, em Montes Claros, que motivaram uma investigação.

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Foram identificados integrantes de grupos criminosos, áreas de atuação, conexões entre investigados e a estrutura utilizada para a prática dos crimes, reunindo elementos que fundamentaram as medidas cautelares deferidas pela Justiça.