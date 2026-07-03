Perseguição em BH: adolescente foge, cai de moto e é apreendido

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde dessa quinta-feira (2/7) ao fugir da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH) conduzindo uma motocicleta com registro de furto e placa clonada.

Segundo a corporação, a ocorrência teve início durante patrulhamento preventivo na Avenida Silviano Brandão, na Região Leste da capital.

Os agentes de uma equipe de motociclistas perceberam que o veículo circulava sem retrovisores, com a placa afixada de forma precária e apresentando sinais de raspagem.

Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu à determinação e fugiu em direção à Avenida Cristiano Machado. Durante a perseguição, o adolescente perdeu o controle da motocicleta, bateu no meio-fio e caiu.

Os guardas prestaram os primeiros socorros e encaminharam o jovem para a Upa Centro-Sul. Após consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que a motocicleta utilizava uma placa clonada e possuía registro de furto.

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Depois de receber atendimento médico, o adolescente foi conduzido para à delegacia. A motocicleta foi apreendida.