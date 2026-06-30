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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Homem tenta matar ex por não aceitar novo namoro e agride adolescente em BH

Suspeito teria tentado asfixiar a vítima ao descobrir que ela estava em um novo relacionamento

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
30/06/2026 10:07

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Idosa de 71 anos acionou a Polícia Militar após ser ameaçada dentro de casa pelo próprio filho; caso foi registrado como ameaça e violência doméstica
O suspeito tentou asfixiar a vítima dentro da residência dela crédito: Reprodução/Pexels

O inconformismo com o fim do relacionamento e a descoberta de que a ex-companheira estava em um novo namoro teriam motivado um homem de 52 anos a tentar matar uma mulher de 40 anos na noite dessa segunda (29/6), no bairro Nossa Senhora Aparecida, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou asfixiar a vítima dentro da residência dela. A mulher conseguiu fugir e se abrigar em um estabelecimento comercial até a chegada dos militares.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o homem havia enviado diversas mensagens à ex-companheira pedindo uma conversa. Ao ser recebido na casa da vítima, passou a questioná-la sobre sua vida amorosa. Quando ela confirmou que estava em um novo relacionamento, ele teria se exaltado, iniciado as agressões e tentado enforcá-la.

A vítima relatou que foi segurada pelo pescoço e empurrada contra a parede. Os gritos de socorro foram ouvidos pela irmã dela, que interveio e conseguiu criar uma oportunidade para que a mulher escapasse do imóvel.

Após a fuga da ex-companheira, o suspeito teria voltado sua agressividade contra familiares da vítima e passou a ameaçá-los com facas. Antes da chegada da PM, parentes e um adolescente de 16 anos conseguiram imobilizá-lo e retirar uma das armas. Durante a ação, o jovem sofreu ferimentos causados pela faca.

Quando chegaram ao local, os militares encontraram o homem sob forte estado de embriaguez e comportamento agressivo, e ameaçou matar os militares. Ele foi preso e encaminhado ao Hospital João XXIII, onde permaneceu sob escolta policial.

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Diante dos relatos das vítimas, das lesões constatadas e da apreensão das facas, a Polícia Militar registrou a ocorrência como tentativa de homicídio no contexto de violência doméstica. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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