Preso homem acusado de matar ex-companheira a facadas por ciúmes

Assassino foi levado para a Delegacia de Ribeirão das Neves, já que feminicídio foi cometido na cidade (foto: Google maps)

Procurado desde 2018, quando foi acusado de matar a ex-companheira a facadas, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, L.M., de 42 anos, foi preso na zona rural de Esmeraldas, também na região metropolitana.

Graças a uma informação do Disque Denúncia Unificado, a Polícia Militar conseguiu descobrir o local onde ele vivia com outra mulher, que nada sabia do passado do companheiro.



A partir do momento da denúncia, a equipe de Inteligência da PM foi acionada. Depois de alguns levantamentos, uma operação, comandada pelo aspirante Rodrigues, composta por duas viaturas e agentes da inteligência, fizeram o cerco à casa fugitivo.

“Tivemos de trabalhar com muito cuidado, pois o local era propício a fugas. Por isso, utilizamos camuflagem semelhante à vegetação local, para fazer o cerco da casa. Não poderíamos permitir que o homem percebesse a nossa presença, para que não tentasse fugir novamente”, conta o aspirante.

Com a casa cercada, os militares chamaram pelos moradores, e uma mulher os recebeu. “Ela foi logo dizendo que o marido estava em casa. Perguntamos se era L.M., ela disse que não, e falou outro nome”, confirma o aspirante.

Quando o homem apareceu, no entanto, foi detido, pois as semelhanças físicas confirmavam ser o suspeito. Quando a mulher soube do passado do companheiro, ela se desesperou e começou a chorar, mas os policiais conseguiram acalmá-la.

Três anos antes

L.M. foi levado para a Delegacia de Ribeirão das Neves, que havia expedido o mandado de prisão.



Em 2018, ano do crime, o suspeito vivia com uma mulher que tinha um filho, de 2 anos, que ainda amamentava. Isso gerou ciúmes em L.M., que reclamava que ela não lhe dava a atenção, que vivia somente para o menino, que não era seu filho. Esse teria sido o motivo pelo qual matou, a facadas, a ex-companheira e fugiu em seguida.

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino.





O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O país ocupa, desde 2013, o 5º lugar no ranking de homicídios femininos numa lista que inclui 83 países.





A tipificação desse tipo de crime é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104/15) entreou em vigor em 9 de março de 2015.









O que é relacionamento abusivo e como sair dele?

Como fazer denúncia de violência contra mulheres

Para denunciar e/ou buscar ajuda, ligue 180

Em casos de emergência, ligue 190





Saiba o que é a cultura do estupro





Os abusos podem começar cedo, ainda na infância. Para tentar entender as origens dessa brutal realidade, o Estado de Minas ouviu especialistas em direito da mulher, ciências social e política, psicologia, filosofia e comunicação para mostrar como a pornografia e da pedofilia fazem parte da nossa sociedade e estimulam, direta e indiretamente, esse ciclo de violência contra mulheres e crianças. O Brasil tem um caso de estupro a cada oito minutos. Ao contrário do que o senso comum nos leva a acreditar, a violência contra as mulheres nem sempre ocorre de forma explícita.Os abusos podem começar cedo, ainda na infância. Para tentar entender as origens dessa brutal realidade, oouviu especialistas em direito da mulher, ciências social e política, psicologia, filosofia e comunicação para mostrar como a cultura do estupro , dae dafazem parte da nossa sociedade e estimulam, direta e indiretamente, esse ciclo de violência contra mulheres e crianças.