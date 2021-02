Homem é preso em Ribeirão das Neves após tentativa de feminicídio

(foto: PMMG/Divulgação ) feminicídio contra a ex-mulher foi preso em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG, nesta segunda-feira (22/2). Um homem acusado decontra a ex-mulher foi preso em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG, nesta segunda-feira (22/2).

De acordo com a sargento Kelly, da Polícia Militar de Minas Gerais, que atendeu a ocorrência, ''a mulher já havia registrado várias queixas contra o ex- marido, por atritos entre eles. Ele chegou a ameaçá-la com faca e atropelá-la com uma moto. A mulher então pediu medida protetiva contra o ex- marido. O homem usava tornozeleira eletrônica''.





O homem perseguiu a ex- mulher em seu local de trabalho, obrigando a mulher a trocar de serviço três vezes. Ele rompeu a tornozeleira eletrônica durante essas perseguições e descumpriu a medida protetiva. O homem também a estava perseguindo, quando foi capturado em sua moto, pelos policiais, duas ruas abaixo dolocal do atual serviço da vítima.





Os policiais estavam procurando o acusado há vários dias e o identificaram de acordo com a cor do capacete que usava. A prisão foi em flagrante. O homem foi levado para a 10ª Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.