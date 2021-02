Homem é morto a tiros em Betim enquanto esperava cliente para vender carro

Crime ocorreu na Avenida Coronel Abílio Rodrigues Pereira, no Bairro Bom Retiro, em Betim (foto: Reprodução/Google Street View) morto a tiros na noite deste domingo (21/02), na Avenida Coronel Abílio Rodrigues Pereira, Bairro Bom Retiro, em Betim, enquanto esperava um cliente para vender um carro. Segundo informações da Polícia Militar, dois homens são suspeitos de efetuar três disparos de arma de fogo contra a vítima enquanto dirigiam uma moto. Uma das balas acertou a cabeça, enquanto as outras duas, o tronco do homem. Um homem foia tiros na noite deste domingo (21/02), na Avenida Coronel Abílio Rodrigues Pereira, Bairro Bom Retiro, em, enquanto esperava um cliente para vender um carro. Segundo informações da Polícia Militar, dois homens são suspeitos de efetuar três disparos dede fogo contra aenquanto dirigiam uma moto. Uma das balas acertou a cabeça, enquanto as outras duas, o tronco do homem.









Em investigação da PM, a família informou que Marcelo era motorista de veículos em um depósito, mas também fazia compra e venda de lotes e automóveis. Pouco antes do horário do ocorrido, aproximadamente às 22h30, ele havia saído de casa para negociar um carro Ford com um cliente de identidade ainda desconhecida. No celular recolhido pela polícia, a conversa de Whatsapp do provável cliente constava apenas o nome 'Luís'.





Questionada pela Polícia sobre a suspeita dos autores do crime, a esposa da vítima disse que, em janeiro de 2021, dois indivíduos armados visitaram sua residência à procura de Marcelo, que não estava no local. O objetivo deles, segundo ela, era a cobrança de uma dívida, porém não soube dizer sobre o valor do débito e nem o nome dos credores.





De acordo com as investigações dos policiais, Marcelo já teve diversas desavenças com seus compradores.





A 8ª DP de Investigação de Homicídios da Polícia Civil de Betim segue com as investigações para tentar encontrar a identidade dos assassinos e a motivação do crime.