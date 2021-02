Betim: briga na porta de churrasquinho acaba em morte de homem a tiros

Briga aconteceu na porta de um churrasquinho na Rua José Sales de Pinto (foto: Reprodução/Google Street View) Bairro Bom Retiro, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, terminou na morte de um homem de 48 anos a tiros na noite dessa sexta-feira (19/02). O desentendimento teria começado por ciúmes do suspeito de ser o autor dos disparos, que estava acompanhado de uma mulher. Uma briga na porta de um churrasquinho no, em, Região Metropolitana de Belo Horizonte, terminou naa tiros na noite dessa sexta-feira (19/02). O desentendimento teria começado por ciúmes do suspeito de ser o autor dos disparos, que estava acompanhado de uma mulher.









Com isso, uma discussão começou. A mulher que estava com o suspeito sacou uma arma. Os envolvidos começaram a brigar, e a mulher foi desarmada.





Nesse momento, o seu acompanhante sacou outra arma. Novamente, houve uma luta corporal entre os envolvidos, enquanto outros fugiram do local. Uma testemunha informou que, ao correr, escutou disparos de arma de fogo.





Acionada, a PM chegou ao local pouco depois do ocorrido e encontrou o corpo de um homem de 48 anos próximo ao churrasquinho. Os militares conseguiram identificar o possível autor e foram até a casa dele.





A PM, porém, não conseguiu encontrá-lo na residência nem nas proximidades. A mulher, acompanhante do suspeito, ainda não foi identificada. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que seguirá com as investigações.