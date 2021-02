COVID-19: Betim abre cadastro para vacinar mais grupos ligados à saúde

Os cadastrados serão organizados em uma fila de prioridade que seguirá a ordem definida na Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.319 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Para dar sequência à vacinação contra a COVID-19 e atender a outras categorias ligadas à saúde que não estão na linha de frente do combate à pandemia, a Prefeitura de Betim criou um cadastro eletrônico para inscrição de trabalhadores da rede pública e privada. Os cadastros serão feitos por meio de formulário on-line e o agendamento será confirmado por e-mail.

Conforme disposto no anexo II do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19, é considerado grupo de trabalhadores de saúde todos que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais.

Incluem-se ainda os profissionais que atuam em cuidados domiciliares, a exemplo dos cuidadores de idosos, doulas/parteiras, bem como funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados.



A vacina também será ofertada para acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio nas unidades hospitalares, atenção básica, clínicas e laboratórios.



Como cadastrar

Os cadastrados serão organizados pela Secretaria Municipal de Saúde em uma fila de prioridade que seguirá a ordem definida na Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.319, de 9 de fevereiro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

De acordo com o secretário municipal de Assistência à Saúde, Hilton Soares, o agendamento do dia e hora em que o trabalhador receberá a primeira dose da vacina será feito por e-mail.



“O agendamento será feito somente por e-mail, por isso, é importante preencher corretamente o formulário e estar atento às mensagens na caixa de entrada do seu e-mail”, alertou o secretário.



A data para receber a segunda dose será informada no cartão de vacinação.

A vacinação será realizada no Serviço de Atendimento anexo ao Centro de Referência Regional de Saúde do Trabalhador (Cerest).



No dia agendado, o trabalhador deverá apresentar documento de identidade com foto e comprovar o vínculo com o serviço de saúde, para receber a primeira dose.

“Cabe destacar que a vacinação será realizada à medida que novas doses de vacina forem disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. À medida que o município for recebendo mais doses, atenderemos aos demais trabalhadores da saúde que fizerem o cadastro, mas respeitando a prioridade,” afirmou o secretário.

A Secretaria de Saúde disponibilizou o telefone (31) 99819-0081 para esclarecer dúvidas, mas os cadastros só serão feitos de forma on-line, neste link