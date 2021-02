Fogo em rede elétrica atinge residência de madrugada e assusta moradores

Parte da estrutura da casa, alguns móveis e uma televisão foram danificados (foto: CBMMG/Reprodução)

Uma residência localizada no Bairro Monsenhor Messias, Região Noroeste de, pegouna madrugada desta segunda-feira (22/2). Segundo informações do Corpo dede, os moradores da casa conseguiram escapar do local antes de sofrer qualquer tipo de ferimento.