Vídeo: Curto-circuito causa incêndio em sobrado e mulher fica ferida

O quarto da casa ficou totalmente destruído (foto: 8º BBM/Divulgação)

Uma mulher e o seu filho de 6 anos passaram por um grande susto na tarde desta terça-feira (02/02) em residência de sobrado, situada no bairro Gameleiras, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Um curto-circuito na parte elétrica da casa iniciou um incêndio, mas graças à ação rápida de equipe do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), a casa não foi totalmente destruída, sendo queimados totalmente os objetos que estavam em um dos quartos.



Ação rápida de equipe do 8º BBM evitou que o fogo destruísse totalmente o local



“Uma mãe e o seu filho de 6 anos estavam na casa no momento do incêndio. A genitora sofreu queimaduras nas mãos e pescoço, além de ter respirado fumaça quente”, contou o tenente coronel do 8º BBM, o comandante Anderson Passos.

A mulher foi encaminhada consciente e orientada pela unidade de resgate do 8º BBM até Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque do Mirante, onde passaria por avaliação médica. Já o seu filho pequeno não ficou ferido.