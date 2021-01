Supermercado pega fogo na Região Norte de BH

(foto: Reprodução/WhatsApp) Avenida Detetiva Eduardo Fernandes, 490, Bairro Aarão Reis, Região Norte da cidade. Um supermercado pega fogo na noite desta sexta-feira (22/1) em Belo Horizonte. O fato acontece na490, Bairro Aarão Reis, Região Norte da cidade.

Incêndio atinge supermercado no Bairro Aarão Reis, Norte de BH. Confira a hora que os bombeiros chegaram ao local no vídeo abaixo



Mais informações em https://t.co/s3RM86jCUo



Crédito: reprodução/WhatsApp. pic.twitter.com/w9tkTrKNtW %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 23, 2021









Militares do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros foram deslocados. A Polícia Militar também está no local para isolar a área.





Além disso, os bombeiros acionaram a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) para desligar a energia elétrica no local para evitar mais acidentes.





"A situação está controlada. O incêndio está concentrado no segundo andar. O combate é do lado externo da edificação, em três frentes", afrima o tenente Felipe de Oliveira Nunes, dos bombeiros, que está no local.