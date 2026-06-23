Idoso e mulher são presos por exploração sexual de adolescentes em abrigo

Um idoso, de 71 anos, e uma mulher, de 36, foram presos preventivamente pela Polícia Civil (PCMG) suspeitos de exploração sexual de vulnerável em Taiobeiras, no Norte de Minas. As vítimas são duas adolescentes, de 16 e 17, que viviam em um abrigo municipal da cidade.

As prisões foram coordenadas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e efetuadas na última sexta (19/6) e nessa segunda-feira (22/6).

De acordo com as investigações, a mulher de 36 anos trabalhava como cuidadora na instituição de acolhimento onde as jovens estavam abrigadas. Por ter livre acesso às menores e posição de confiança, ela teria intermediado os encontros das adolescentes com o idoso em troca de vantagens financeiras.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Mayra Coutinho, "trata-se de um fato de extrema gravidade concreta, uma vez que as investigações apontam para a violação de direitos de adolescentes que já se encontravam em situação de vulnerabilidade e sob especial proteção".

Durante a apuração do caso, os policiais obtiveram imagens de câmeras de segurança que flagraram o momento em que a cuidadora entrava na residência do investigado acompanhada das duas adolescentes. Assim que tomou conhecimento dos fatos, a instituição municipal afastou a funcionária de suas funções de forma cautelar.

Tentativa de intimidação e fuga

Ainda de acordo com o inquérito policial, o homem de 71 anos chegou a fugir da cidade. Já a cuidadora tentou intimidar uma das adolescentes, procurando a vítima com o objetivo de forçá-la a se retratar do depoimento especial que havia prestado às autoridades.

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Após o cumprimento dos mandados de prisão, ambos os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as investigações continuam em andamento.