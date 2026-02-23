Assine
overlay
Início Trends
Bem Viver

Como identificar e denunciar casos de abuso contra crianças e jovens

Saiba reconhecer os sinais de que um menor pode estar em situação de vulnerabilidade e conheça os canais seguros para fazer uma denúncia anônima

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
23/02/2026 16:59

compartilhe

SIGA
x
Como identificar e denunciar casos de abuso contra crianças e jovens
Comportamentos de crianças e adolescentes podem revelar sinais de que algo está errado e que precisam de ajuda e proteção. crédito: Freepik

A recente absolvição de um homem acusado de estuprar uma menina de 12 anos em Minas Gerais acendeu um forte alerta na sociedade. O caso reacende o debate sobre a proteção de crianças e adolescentes e reforça a importância de todos saberem como identificar sinais de abuso e agir para proteger os mais vulneráveis.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Reconhecer os indícios de que um menor está em perigo é o primeiro passo para interromper o ciclo de violência. Muitas vezes, as vítimas não conseguem pedir ajuda diretamente, mas seu comportamento e estado emocional podem revelar que algo está errado. Estar atento a essas mudanças é fundamental.

Leia Mais

Sinais que merecem atenção

Os sinais de abuso podem se manifestar de formas variadas, envolvendo aspectos físicos, emocionais e comportamentais. É importante observar se a criança ou o jovem apresenta um conjunto de mudanças repentinas e sem explicação aparente. Fique atento a:

  • Mudanças de comportamento: isolamento social repentino, queda brusca no rendimento escolar, agressividade, medo de ficar sozinho com uma pessoa específica ou recusa em ir a determinados lugares.

  • Sinais emocionais: ansiedade, depressão, pesadelos frequentes, choro constante, desenvolvimento de medos ou fobias e baixa autoestima acentuada.

  • Mudanças nos hábitos: alterações significativas no apetite ou nos padrões de sono, como insônia ou sonolência excessiva.

  • Indícios físicos: hematomas, arranhões ou outras lesões em locais incomuns e com explicações vagas, dificuldade para andar ou sentar, e queixas de dores sem causa aparente, especialmente na região genital.

  • Comportamento sexualizado: demonstração de conhecimento ou atitudes sexuais inapropriadas para a idade, além de um interesse repentino e excessivo por temas relacionados à sexualidade.

Como fazer uma denúncia

Qualquer suspeita de abuso ou violência contra crianças e adolescentes deve ser denunciada. Os canais oficiais garantem o anonimato do denunciante e a proteção da vítima. A omissão também é uma forma de violência. Os principais canais disponíveis para denúncia são:

  • Disque 100 (Disque Direitos Humanos): é o principal canal para denúncias. A ligação é gratuita, anônima e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. O serviço recebe, analisa e encaminha as denúncias para os órgãos responsáveis.

  • Conselho Tutelar: cada município possui ao menos um Conselho Tutelar, órgão responsável por zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. É possível procurar a unidade mais próxima para fazer a denúncia pessoalmente.

  • Polícia Militar (190): em casos de emergência ou quando a violência está acontecendo no momento, a Polícia Militar deve ser acionada imediatamente.

  • Canais digitais: o governo federal também disponibiliza canais digitais, como aplicativos e formulários online. É recomendado verificar os meios oficiais e ativos no portal do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Após a formalização, a denúncia é encaminhada aos órgãos competentes da rede de proteção, como o Ministério Público e as varas da Infância e da Juventude, que tomarão as medidas necessárias para garantir a segurança e o bem-estar da vítima.

Para obter informações atualizadas e detalhadas sobre todos os canais de denúncia, consulte sempre os sites oficiais do governo federal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

abuso-contra-criancas abuso-infantil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay