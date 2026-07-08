Vídeo: bombeiro de folga salva criança engasgada em restaurante em MG

Um bombeiro militar de folga salvou uma criança que se engasgou durante o almoço em um restaurante nessa terça-feira (7/7), no Bairro Santa Mônica, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mãe tentou realizar as primeiras manobras para desobstruir as vias aéreas da criança, mas não conseguiu e entrou em desespero diante da gravidade da situação.

Ao perceber o ocorrido, o tenente Dhiego Costa, do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, que almoçava no local, levantou-se imediatamente para prestar socorro.

Mesmo com uma das pernas imobilizada em razão de um acidente recente, o militar pegou a criança no colo e realizou a manobra de desobstrução das vias aéreas, revertendo o engasgo em poucos instantes.

Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, como pode ser visto no vídeo na matéria.

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Em nota, o Corpo de Bombeiros destacou que o episódio reforça a importância do treinamento técnico dos profissionais de emergência e demonstra como o conhecimento em primeiros socorros pode ser decisivo para salvar vidas, mesmo fora do horário de serviço.