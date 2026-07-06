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INCÊNDIO

Incêndio em lanchonete no Centro de BH deixa funcionária ferida

Fogo começou na cozinha de estabelecimento em frente ao Shopping Cidade, na tarde desta segunda (6/7); vítima foi encaminhada ao Hospital João XXIII

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
06/07/2026 18:34

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Lanchonete Tangerina, localizada em frente ao Shopping Cidade
Lanchonete Tangerina, localizada em frente ao Shopping Cidade, no Centro de BH, foi atingida pelo fogo nesta segunda-feira (6/7) crédito: Divulgação/Lanchonete Tangerina

Uma funcionária ficou ferida após um incêndio atingir a cozinha da Lanchonete Tangerina, no Centro de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (6/7). O estabelecimento fica em frente ao Shopping Cidade. A vítima foi socorrida pela proprietária do comércio e encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII antes da chegada das equipes de resgate. O fogo foi controlado por pessoas que estavam no local e as causas do incidente ainda são investigadas.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), quando os militares chegaram, o incêndio já havia sido contido por pessoas que estavam nas proximidades. A ocorrência se concentrou na cozinha da lanchonete, onde as chamas tiveram início por motivos ainda desconhecidos.

A funcionária ferida já havia recebido os primeiros atendimentos e sido levada para o Hospital João XXIII pela proprietária do estabelecimento. O estado de saúde da vítima não foi informado.

Com a situação controlada, os bombeiros realizaram orientações de segurança aos responsáveis pelo comércio e avaliaram as condições do lugar para evitar novos riscos. Não houve necessidade de combate às chamas, uma vez que o fogo já estava extinto no momento da chegada das equipes.

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Apesar do susto, a rápida atuação das pessoas contribuiu para impedir que o incêndio se espalhasse para outras áreas da lanchonete ou para imóveis vizinhos.

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